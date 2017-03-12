Прокуроры рассказали о деле Страздаускайте: первым на поиски пустился ее друг

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 12 марта 2017 г. 19:24
Проведена огромная работа, бессонные ночи, чтобы как можно быстрее найти пропавшую неделю назад Еву Страздаускайте. Об этом, после того как суд разрешил взять под стражу четверых подозреваемых, рассказали прокуроры.

Прокуроры рассказали о расследовании с первых шагов.

Прокурор сказал, что первым на поиски девушки отправился ее друг, поскольку они договорились о том, в каком часу Ева должна быть в Вильнюсе, а она не приехала. Кроме того, с ней невозможно было связаться по телефону. Молодой человек прождал ее около 30 минут и стал звонить, чтобы узнать, не было ли сообщений о ДТП.

Он звонил родителям девушки, они решили обратиться в полицию. Выяснилось, почему полиция так быстро реагировала на сообщении об исчезновении Евы: о времени приезда молодые люди договорились заранее, не было сообщений о том, что девушка попала в ДТП, а молодому человеку не удалось с ней связаться.

Сразу же был организован поиск девушки, стали проверять все, даже малейшие намеки на то, где остановилась ее машина, куда она свернула и почему изменила маршрут.

"Эта работа закончилась тем, что мы оказались в суде", - сказал прокурор Артурас Урбялис.

В суд представили важную информацию, поэтому 4 из 6 подозреваемых остались под арестом.

"Как известно, подозреваемых шесть, в связи с двумя мы не обращались в суд, потому что за два дня (максимальное время задержания - DELFI) мы сумели собрать достаточно объективных данных, свидетельствующих о том, что с убийством они не связаны", - сказал Урбялис.

Однако им назначена письменная подписка о невыезде. Прокуроры пока не сообщают, какова их роль в этом деле, поскольку информацию еще проверяют.

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