Прокуроры рассказали о деле Страздаускайте: первым на поиски пустился ее друг

Прокуроры рассказали о расследовании с первых шагов.
Прокурор сказал, что первым на поиски девушки отправился ее друг, поскольку они договорились о том, в каком часу Ева должна быть в Вильнюсе, а она не приехала. Кроме того, с ней невозможно было связаться по телефону. Молодой человек прождал ее около 30 минут и стал звонить, чтобы узнать, не было ли сообщений о ДТП.
Он звонил родителям девушки, они решили обратиться в полицию. Выяснилось, почему полиция так быстро реагировала на сообщении об исчезновении Евы: о времени приезда молодые люди договорились заранее, не было сообщений о том, что девушка попала в ДТП, а молодому человеку не удалось с ней связаться.
Сразу же был организован поиск девушки, стали проверять все, даже малейшие намеки на то, где остановилась ее машина, куда она свернула и почему изменила маршрут.
"Эта работа закончилась тем, что мы оказались в суде", - сказал прокурор Артурас Урбялис.
В суд представили важную информацию, поэтому 4 из 6 подозреваемых остались под арестом.
"Как известно, подозреваемых шесть, в связи с двумя мы не обращались в суд, потому что за два дня (максимальное время задержания - DELFI) мы сумели собрать достаточно объективных данных, свидетельствующих о том, что с убийством они не связаны", - сказал Урбялис.
Однако им назначена письменная подписка о невыезде. Прокуроры пока не сообщают, какова их роль в этом деле, поскольку информацию еще проверяют.