Прокуроры просят усилить охрану у могилы сердца Пилсудского

Главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры обратился к мэру столицы Ремигиюсу Шимашюсу и начальнику Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа с просьбой обеспечить более надежную охрану могилы сердца маршала Польши Юзефа Пилсудского и его матери на кладбище Расу.

9 июня Генпрокуратура Литвы сообщила, что защитить могилу от вандалов помогло бы оборудование видеокамеры и включение этого объекта в маршрут патрулирования полиции.

Мэрия столицы информировала BNS, что Vilniaus planas сейчас готовит проект реконструкции старой части кладбища Расу. В процессе реконструкции планируют установить 10 видеокамер, четыре из них - две управляемые и две стационарные - установят рядом с могилой сердца Пилсудского и его матери.

В начале мая этого года 2-й комиссариат Вильнюсской полиции начал расследование в связи с вандализмом на кладбище в отношении могилы маршала Польши. Сейчас это расследование приостановлено, поскольку полиция исчерпала все возможности в поисках подозреваемых.

Во время расследования выяснилось, что оборудованная около этой могилы видеокамера не действует.

"Кладбище Расу в Вильнюсе – одно из старейших городских кладбищ. На нем находится реставрированная могила сердца Пилсудского и его матери, которую активно посещают польские туристы, а также туристы других стран. Повторяющиеся акты вандализма получают большой резонанс, унижает международную репутацию Литвы и Вильнюса", - сказано в письме прокурора.

Акты вандализма в отношении могилы Пилсудского фиксировались и прежде, например, в ноябре 2012 года за вандализм были осуждены несколько человек. Раскрыть это преступление помогли данные с находящихся поблизости видеокамер.

Прокурор просит мэрию выделить средства на оборудование постоянно действующих видеокамер, записи которых хранились бы в течение определенного времени. Это помогло бы полиции расследовать преступления.

Прокуроры также просят полицию организовать патрулирование рядом с кладбищем, чтобы пресечь акты вандализма на кладбище.