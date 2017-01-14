Прокуроры не получили из России ответа относительно осужденных за шпионаж граждан Литвы

Прокуроры не получили из России ответа на вопрос относительно возможности отбывания наказания осужденными за шпионаж гражданами Литвы у себя на родине.

"Пока никакого ответа из России не поступило", - сказал BNS пресс-секретарь Минюста Литвы Аудрис Кутрявичюс.

О том, что близкие осужденного в России Аристидаса Тамошайтиса просят перевести его в литовскую тюрьму, сообщили в июне 2016 года. Между тем Евгений Матайтис, у которого есть двойное гражданство - Литвы и России - подал такое прошение в конце лета.

Тамошайтис за шпионаж был осужден в Росии на 12 лет, а Матайтис - на 13 лет.

Этих граждан Литвы в России задержали и осудили после того, как Литва объявила, что задержала разведчика Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ из Калининградской области Николая Филипченко.

В настоящее время за шпионаж в Литве судят другого гражданина России - Сергея Моисеенко.

Литовские служащие пока не комментировали возможность обмена шпионами.