Прокуроры начали расследование в связи с клеветой в отношении президента

Как сообщила прокуратура в пятницу, после выявления подозреваемого в его доме был проведен обыск, изъяты важные для расследования данные, лицо задержано и допрошено.

"Как только до нас дошла информация о том, что в публичном пространстве публикуется клеветническая информация, мы на нее реагировали и сразу же начали досудебное расследование. Лицо задержано. В ближайшее время планируется обращение в суд для проведения психиатрической экспертизы подозреваемого. Следует отметить то, что один раз это лицо уже проходило такую экспертизу, однако тогда было признано дееспособным", - сказал прокурор Второго отдела уголовного преследования Клайпедской окружной прокуратуры Саулюс Галминас.

В ходе досудебного расследования было установлено, что это лицо уже попадало в поле зрения правоохранительных органов, поскольку еще в 2013 году подозрения вызвали постоянные письменные обращения мужчины к президенту.