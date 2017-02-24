Прокуроры начали расследование в связи с клеветой в отношении президента

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BNS
пятница, 24 февраля 2017 г. 14:41
Клайпедская окружная прокуратура, получившая в четверг информацию о записях в социальных сетях, содержащих клевету и оскорбления в отношении президента Литвы, начала досудебное расследование.
© Shutterstock nuotr.

Как сообщила прокуратура в пятницу, после выявления подозреваемого в его доме был проведен обыск, изъяты важные для расследования данные, лицо задержано и допрошено.

"Как только до нас дошла информация о том, что в публичном пространстве публикуется клеветническая информация, мы на нее реагировали и сразу же начали досудебное расследование. Лицо задержано. В ближайшее время планируется обращение в суд для проведения психиатрической экспертизы подозреваемого. Следует отметить то, что один раз это лицо уже проходило такую экспертизу, однако тогда было признано дееспособным", - сказал прокурор Второго отдела уголовного преследования Клайпедской окружной прокуратуры Саулюс Галминас.

В ходе досудебного расследования было установлено, что это лицо уже попадало в поле зрения правоохранительных органов, поскольку еще в 2013 году подозрения вызвали постоянные письменные обращения мужчины к президенту.

BNS
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