Прокуроры через суд хотят аннулировать сделку AmberCore DC и Arcus Novus

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BNS
вторник, 28 февраля 2017 г. 17:59
Литовские прокуроры в суде стремятся аннулировать сделку по увеличению капитала компаний Arcus Novus и AmberCore DC, которые создают недалеко от Вильнюса крупнейший в стране центр данных.
© TEISMAI.LT

Литовская разведка считает, что этот проект связан с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

В конце февраля Вильнюсский окружной суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры, защищающей общественный интерес, и ввел меры защиты - запретил Arcus Novus уступить акции AmberCore DC, приобретенные во время увеличения уставного капитала, а также продать земельные участки, которыми были оплачены приобретенные акции.

Прокуроры добиваются того, чтобы договор купли-продажи акций AmberCore DC был признан недействующим и была применена реституция. Новые акции Arcus Novus были оплачены денежным взносом в размере 373 тыс 600 евро и четырьмя земельными участами, оцененными в 83 тыс. 300 евро.

В прошлом году Правительственная комиссия по соответствию потенциальных участников интересам безопасности Литвы дала негативную оценку принятому в феврале 2015 года компанией Arcus Novus решению об увеличении уставного капитала AmberCore DC. Новые акции купила сама Arcus Novus, однако она не обратилась в комиссию относительно оценки соответствия интересам национальной безопасности и, как утверждает комиссия, тем самым нарушила положения закона.

Комиссия приняла решение, ссылаясь на материалы Департамента госбезопасности (ДГБ), который ранее заявлял, что, по его оценке, проект центра данных AmberCore DC связан с представляемой ФСБ России угрозой национальной безопасности Литвы.

По информации из источников BNS, ДГБ предупредил правительство о том, что если соединить центр данных оптоволоконными линиями с Россией, то он может быть подключен к центру радиоэлектронной разведки ФСБ РФ.

Не останавливающие проект Arcus Novus и AmberCore DC отметают подозрения ДГБ, а неблагоприятный вывод комиссии обжаловали в суде. Предприниматели утверждают, что в решении комиссии содержатся утверждения, наносящие вред деловой репутации и не соответствующие действительности.

Amber Core DC начала реализацию проекта центра данных в 2012 году, в январе прошлого года получила разрешение на строительство, однако оно пока не начато. Компания сообщила, что центр данных будет крупнейшим в Литве, а инвестиции составят почти 60 млн. долларов США (коло 57 млн. евро).

BNS
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