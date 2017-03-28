Прокурор: у подозреваемого Анупрайтиса была ясная цель - убийство

28 марта полиция провела пресс-конференцию, во время которой представила официальную информацию об убийстве семьи из 4 человек в деревне Гайженай (Каунасский район).

Подозреваемый был задержан, когда о его местонахождении в полицию сообщили жители.

"Он не ожидал ареста и не успел оказать сопротивления. При нем было оружие", - сказал заместитель комиссара ГКП Каунасского округа Дарюс Плявга.

Главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс сказал, что на месте происшествия стреляли не меньше 21 раза.

"По характеру ранений можно предположить, что целились в жизненно важные места. Мы пришли к выводу, что у подозреваемого была ясная цель - убить", - сказал Валкавичюс.

Прокуроры не скрывают, что психическое здоровье Анупрайтиса вызывает беспокойство.

"В ближайшее время обратимся к врачам с просьбой выяснить, в каком психическом состоянии он находится. Его еще не допрашивали. После допроса обратимся в суд для назначения меры пресечения", - сказал Валкавичюс.

Представители правоохраны заметили, что Анупрайтис стал подозреваемым сразу как только узнали о преступлении.

"Мы искали мотив, причины таких действий. В будущем мотив будет выяснить все сложнее. Умом это понять сложно. Каждый раз мы сталкиваемся все с той же проблемой - установить мотив становится все сложнее. Могу сказать, что выяснить кое-какие детали будет непросто. Мы задержали подозреваемого, но детали происшествия выяснить будет нелегко", - не скрывал прокурор.

По словам прокуроров, преступление было совершено в субботу вечером. У Анупрайтиса было оружие, на которое у него есть разрешение. Разрешение он получил в марте этого года. По подсчетам прокуроров, когда мужчина стрелял в своих близких, он должен был заряжать оружие как минимум два раза.

"Были паузы, у него было время осознать, что он делает", - сказал Валкавичюс.

Анупрайтис был задержан 28 марта в Мариямполе.

Похоже, молодой человек собирался в поездку, возможно, планировал ехать за границу.

28 марта, около 11.10 ч. к дорожным патрульным Довидасу Венцкаускасу и Вилии Луцкуте в Мариямполе, на ул. Стотес подошел мужчина лет 40 и сообщил, что на ул. Стотес, недалеко от вокзала, в подземном переходе он заметил молодого человека, который похож на находящегося в розыске Анупрайтиса.

Патрульные отправились в указанное место и в 11.15 ч., на кольцевом перекрестке ул. Стотес и Гедимино заметили молодого человека, напоминающего Анупрайтиса. они подошли к нему со спины, оперативно задержали, так что у подозреваемого не было времени на оказание сопротивления.

У подозреваемого был дорожный чемодан, в котором лежал "Иж Макаров", разрешение на который у него было и две обоймы с патронами.

Из Мариямполе подозреваемого увели в Каунас.

DELFI напоминает, что 27 марта вечером на хуторе деревни Гайженай обнаружили трупы 4 человек с огнестрельными ранениями. Еще один человек был ранен. Подозрения сразу пали на Анупрайтиса. Подозревают, что он убил своего отца, мать, бабушку и дядю, а также ранил дедушку.