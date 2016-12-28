23 декабря, 12.57 ч., вильнюсским спасателям сообщили о том, что на Жверинасе у бизнес-центра Green hall, в котором находится литовский филиал Barclays Group Operations Limited, образовалась яма.

Вильнюсская мэрия 23 декабря вечером сообщила, что из-за поврежденных на ул. Упес канализационных труб и образования большой ямы в городе объявлена чрезвычайная ситуация.

В Вильнюсе на улице Упес, на месте аварии, в результате которой прорвало две магистральные трубы со сточными водами, продолжаются работы по ликвидации последствий.

В Вильнюсе еще не отозвана чрезвычайная ситуация после аварии, которая произошла 23 декабря, а комиссия экспертов будет выяснять, по чьей вине произошла авария, кто возместит нанесенный ущерб.

Напомним, что 23 декабря около бизнес-центра, в котором находится офис Barclays, во время строительных работ образовалась яма и были повреждены магистральные канализационные трубы, iиз которых произошла утечка отходов. Из-за аварии отходы около суток стекали в реку Нерис. Предполагают, что в реку попало около 20 000 куб. м отходов, окружающей среде был нанесен огромный ущерб. В Вильнюсе была объявлена чрезвычайная ситуация.

В ходе расследования постараются выявить лиц, нарушивших требования законодательных актов, что привело к аварии и нанесению огромного ущерба окружающей среде. Расследование начато по 1 части 271-1 ст. УК ЛР (нарушение законодательных актов, регламентирующих строительство).

Главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Анатолий Коржов сегодня, 28 декабря, начал расследование в связи с аварией магистральных канализационных труб в Вильнюсе, на ул. Упес, которая произошла 23 декабря.

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Прокуратура начала расследование аварии в Вильнюсе Главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Анатолий Коржов сегодня, 28 декабря, начал расследование в связи с аварией магистральных канализационных труб в Вильнюсе, на ул. Упес, которая произошла 23 декабря.