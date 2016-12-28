Прокуратура начала расследование аварии в Вильнюсе

В ходе расследования постараются выявить лиц, нарушивших требования законодательных актов, что привело к аварии и нанесению огромного ущерба окружающей среде. Расследование начато по 1 части 271-1 ст. УК ЛР (нарушение законодательных актов, регламентирующих строительство).
Напомним, что 23 декабря около бизнес-центра, в котором находится офис Barclays, во время строительных работ образовалась яма и были повреждены магистральные канализационные трубы, iиз которых произошла утечка отходов. Из-за аварии отходы около суток стекали в реку Нерис. Предполагают, что в реку попало около 20 000 куб. м отходов, окружающей среде был нанесен огромный ущерб. В Вильнюсе была объявлена чрезвычайная ситуация.