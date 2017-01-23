Прокуратура Литвы прекратила расследование об участии вильнюсских школьников в лагерях в России

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BNS
понедельник, 23 января 2017 г. 10:00
Литовские прокуроры прекратили досудебное расследование относительно участия вильнюсских школьников в лагерях в России, в понедельник сообщила Генпрокуратура.

"С учетом собранных данных, заключений, представленных специалистами Литовского центра судебно-медицинской экспертизы, других полученных документов и с констатацией того, что нет фактических данных, которые подтверждали бы первоначальные подозрения о помощи другому государству действовать против Литовской Республики, сегодня в Вильнюсской окружной прокуратуре принято постановление о прекращении этого досудебного расследования", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование было начато осенью 2014 года на основании поступившей информации о том, что ученики Вильнюсской средней школы им. Софьи Ковалевской и Вильнюсской гимназии им. Василия Качалова в 2013-2014 годах участвовали в инициируемых и организуемых российскими общественными организациями международных молодежных лагерях.

С целью тщательной проверки предположительно совершенного преступного деяния изучались изъятые во время обысков у участников процесса компьютерные файлы, информация с мобильных телефонов, видеокамер, фотоаппаратов, USB-флеш-накопителей, были опрошены свидетели, проведены другие необходимые действия досудебного расследования. В ходе досудебного расследования было получено более двенадцати объемных заключений специалистов центра судебных экспертиз, были проверены электронных USB-флеш-накопителей. В заключениях специалистов важных для следствия данных не содержалось.

Досудебное расследование проводили прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры и следователи Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа. Решение о прекращении расследовании может быть обжаловано прокурору высшего уровня.

BNS
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