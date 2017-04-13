Прокуратура: деньги переведены связанному с "либералами" фонду

Также указано, что средства были переведены в начале 2016 года, деньги, по всем подозрениям, шли на пиар деятельности и предвыборную кампанию Г. Степонавичюса.

"Денежные средства в начале 2016 года были переведены на счета связанных с политической партией общественного учреждения и фонда поддержки. По имеющимся данным, часть этих средств пошла на погашение задолженностей за мероприятия, целью которых был пиар политической партии и деятельности члена Сейма, другая часть пошла на пиар деятельности кандидата в Сейм Литвы на срок полномочий 2016 - 2020 годов", - указывает прокуратура.

Прокуратура сообщает, что, согласно данным дела, Г. Стяпонавичюс несколько раз встречался с одним из руководителей коммерческого концерна и "договаривался о средствах, на которые незаконно финансировалась представляемая Г. Стяпонавичюсом политическая партия, одно общественное учреждение, фонд поддержки Г. Стяпонавичюса, а также предвыборная кампания этого члена Сейма".

Как отмечает прокуратура, имеющиеся данные также позволяют обоснованно полагать, что этот член Сейма голосовал за принятие выгодных концерну правовых актов.

Генпрокурор Эвалдас Пашилис в четверг обратился в Сейм и попросил снять правовую неприкосновенность с Г. Степонавичюса, чтобы ему можно было предъявить подозрения в злоупотреблениях.

В прошлом году в рамках расследования политической коррупции правоохранительные органы предъявили подозрения председателю ЛЛД Элигиюсу Масюлису в том, что он взял у вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса более 100 тыс. евро взятки за действия партии в пользу концерна.

Служба спецрасследований также подозревает, что Р. Курлянскис через бывшего тогда членом Сейма представителя Партии труда Витаутаса Гапшиса стремился оказать влияние на членов этой партии с тем, чтобы они действовали в интересах концерна.

В деле предъявлены подозрения не только Р. Курлянскису, но и самому концерну MG Baltic.

Концерн MG Baltic, годовая выручка которого превышает полмиллиарда евро - одна из крупнейших коммерческих групп в Литве. Он контролирует алкогольный, медийный бизнес, бизнес в сферах недвижимости, торговли одеждой, строительства, логистики, информационных технологий, телекоммуникаций.