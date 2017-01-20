Происхождение денег матери Килдишене: причем тут Иностранный легион?

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ru.DELFI.lt
пятница, 20 января 2017 г. 16:02
Откуда у матери Греты Килдишене Владиславы Микалаускене деньги на дорогой Range Rover Evoque? По словам депутата Повиласа Урбшиса, это связано с трагическим происшествием – компенсация в размере 30 000 евро была выплачена за погибшего брата, служившего во Французском иностранном легионе. Однако в списке погибших военных этого легиона его фамилии нет. Почему?
© AP/Reuters Scanpix nuotr.

По словам политика, примерно 15 лет назад во время службы в легионе погиб брат Килдишене, поэтому семья получила компенсацию. Для семьи это было сильным ударом, поэтому полученные деньги долго не трогали.

"Брат служил во Французском иностранном легионе, погиб, выплатили компенсацию. Я спрашивал, сколько выплатили? Сказали: около 30 000 евро, примерно в 2002 году", – сказал Урбшис. "Спросил, почему деньги так долго не трогали. Сказали, что психологически было сложно их тратить", – сказал DELFI депутат.

DELFI выяснил, что Гедиминас Микалаускас погиб в ДТП во время отпуска в Литве. Его похоронили 28 декабря 2001 г. в Паневежском районе.

Обычно с контрактниками в легионе подписывают соглашение на 5 лет, каждый год им дают 45 рабочих дней отпуска. Во время гибели он вернулся в Литву в отпуск.

Микалаускас погиб примерно спустя год после поступления на службу в легион.

На самом ли деле Микалаускене получила компенсацию за смерть сына?

Проверить достоверность этой информации непросто, поскольку Французский иностранный легион – закрытое ведомство, не предоставляющее информацию о своих членах.

По словам одного гражданина Литвы, который служил в легионе, 30 000 евро может быть реальной суммой, все зависит от суммы страховки (такая компенсация может быть до 50 000 евро).

Все военные легиона подписывают страхования жизни, у них должно быть не менее 3 страховок. Если легионер погибает на территории другой страны, его близкие все равно получают выплаты.

В списке погибших легионеров литовских фамилий нет. В 2002 году погибших легионеров не было вообще.

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Происхождение денег матери Килдишене: причем тут Иностранный легион? (3)

Происхождение денег матери Килдишене: причем тут Иностранный легион?
Откуда у матери Греты Килдишене Владиславы Микалаускене деньги на дорогой Range Rover Evoque? По словам депутата Повиласа Урбшиса, это связано с трагическим происшествием – компенсация в размере 30 000 евро была выплачена за погибшего брата, служившего во Французском иностранном легионе. Однако в списке погибших военных этого легиона его фамилии нет. Почему?

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