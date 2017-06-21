Прогнозы сбываются: литовцы уже отправились на поиски дешевого алкоголя

Граждане Латвии, живущие около границы с Литвой, в целях экономии приезжают к нам за более дешевыми продуктами. Но сейчас уже и граждане Литвы стали улучшать экономику Латвии. В открывшийся у границы магазин Alko1000 Market за дешевым алкоголем ездят не только жители приграничных районов, но все, кто проезжает рядом. Правда, экономисты не считают, что литовцы будут массово туда ездить и это серьезно не отразится на нашей экономике.

В Салочяй у самой границы с Латвией я зашел в магазин и поговорил с продавцом, которая подтвердила, что жители Латвии приезжают сюда за более дешевыми продуктами.

"Да, граждане Латвии приезжают сюда за покупками, не в наш сельмаг, конечно, чаще едут в Пасвалис, там более дешевые ТЦ. Но сейчас уже и мы едем к латышам, когда они у границы построили этот магазин", – рассказала продавец.

Едва мы пересекли границу, как заехали в небольшой магазин в Гренцтале, чтобы посмотреть цены. К примеру, 500 г копченых сосисок стоят 1,65 евро, такое же количество колбасы – 2,45 евро. 1 кг вареной колбасы Nakolne – 3,05 евро.

Самые дешевые макароны стоят 0,32 евро, спагетти 1,10 евро. Полбуханки черного хлеба 390 г. стоят 0,76 евро. 400 г. гречи – 0,77 евро, такое же количество перловки – 0,93 евро.

В магазине большой ассортимент конфет, 1 г. самых дешевых стоит – 3,60 евро, а самых дорогих – 6,80 евро. 180 г печенья Selga – 0,77 евро. 250 г. молотого кофе Jacobs стоит 3 евро.

400 г клубничного йогурта - 0,91 евро, 175 г. сливочного масла – 1,40 евро. 8 рулонов туалетной бумаги Grite – 2,3 евро, Zeva Deluxe – 3,30 евро.

Едем дальше. Горючее на АЗС на несколько центов дешевле, чем в Вильнюсе, например, на Statoil дизельное топливо стоит 1,02 евро, а бензин 95 марки – 1,14 евро.

В ТЦ в Бауске цены выше, чем в сельмаге. К примеру, та же упаковка кофе Jacobs стоит 3,99 евро, 500 г. сыра 3,39, 180 г сливочного масла – 1,69, 250 г маргарина Delma – 0,79 евро, 500 г батона 0,98, 150 г йогурта – 0,75 1 л молока Margė 1,05, 1 кг самой дешевой пшеничной муки – 0,65, более дорогой – 0,95 евро.

1 кг бананов стоит 1,49, 250 г помидоров-черри 0,58, 1 кг огурцов – 1,69, 1 кг помидоров – 0,89 евро.

Мы заехали и в алкогольный магазин, открывшийся у границы. В магазине я сразу уловил ухом литовскую речь. Там ходили 8 литовцев, магазин недавно открыт, ассортимент пива довольно скромный.

Один мужчина с супругой приехал сюда из Пасвалиса. Они приехали за алкоголем к семейному празднику, купят вино и пиво.

"Улучшаем экономику братишек, – улыбнулся Антанас, – пиво здесь в два раза дешевле, вино и крепкие напитки - на несколько евро".

Мужчина заверил, что в Литве больше алкоголь не будет покупать, до латвийского магазина ему ехать 30 км.

"Если честно, сомневаюсь, что кто-то, живущий в радиусе 50 км будет покупать алкоголь в Литве. Может, бутылку пива купит кто, но если нужно больше, то ехать сюда недалеко", – сказал покупатель.

Мужчина прав, об этом свидетельствуют цены - банка не самого плохого пива 0,55 евро, это уже с залогом за тару. В Литве такое пиво обойдется в 1,12 евро. Кроме того, эти банки принимают литовские автоматы по приему тары, значит, если ее сдать, пиво будет стоить всего 0,45 евро.

В магазине можно купить и давно забытые в Литве 2-литровые пластиковые бутылки пива, стоит оно 1,9 евро.

0,7 л шотландского виски стоит – 11,49 евро, в Литве - 18,89 евро (во время акции 12,99). 0,5 л российской водки – 5,99 евро, в Литве - 8,99 евро.

Цены на вино очень разные, самое дешевое стоит 3,59, некоторые разновидности стоят 10 евро.

Еще один такой магазин в Латвии построен на границе с Эстонией, ассортимент в нем в два раза богаче, чем в том, что построен на границе с Литвой. За алкоголем сюда приезжают финны и эстонцы.

Финны в этот магазин могут ездить на специальном автобусе, дорога туда и назад будет стоить 55 евро.

Старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что он не думает, что введенные ограничения значительно изменят привычки жителей Литвы.

"Сложно утверждать, что это массовое явление, вряд ли в выходные те, кто не живет у границы, поедут туда за небольшим количеством алкоголя. Часть жителей может так выразить свой протест, сказать, что они не будут скованы, но тут все хорошо. У всех есть выбор, мы живем в ЕС, каждый может ехать в Польшу или Латвию и купить более дешевый алкоголь, если он там есть. Кроме того, я не считаю, что это значительно подействует на употребление алкоголя", – сказал экономист.

Он сказал, что сам бы не поехал за алкоголем в другую страну и надеется, что и другие не поедут, поскольку время дорого стоит.