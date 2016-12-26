Прогнозируют погоду на оставшуюся часть зимы - прогноз удивляет

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ru.DELFI.lt
понедельник, 26 декабря 2016 г. 17:54
Мы можем забыть о зимах, которые длились с декабря по март и температура была отрицательной, а снег держался больше недели, считает климатолог Юстинас Килпис. Он рассказал LRT.lt, какая погода ждет в последующие два месяца, а природовед Селямонас Палтанавичюс сказал, что к переменам климата приспосабливается природа и животные.
© R. Tenio nuotr.

"Пока прогнозы таковы, что в январе будет средняя температура, или будет выше обычной. Мы в свое время прогнозировали, что декабрь будет холоднее обычного, а январь-февраль – будет теплее. Эта тенденция сохранилась: в январе/феврале будет теплее среднего. Конечно, в Литве эти месяцы самые холодные, на востоке средняя температура составляет 4–5 градуса.

Похоже, что в конце декабря и в первую неделю января будет теплее среднего. Прогнозируют, что будет на 1–1,5 градуса выше, чем в средняя. Значит средняя температура может быть 3 градуса", – сказал LRT.lt представитель Литовской гидрометеорологической службы Килпис, отметив, что прогнозировать погоду после нового года еще сложно.

Климатолог отметил, что можно уже забыть о таких зимах, когда зима начиналась в декабре и заканчивалась в марте и было много снега.

"После Нового года будет снег и мороз, но сколько это будет длиться - очень трудно прогнозировать. Быть может, это будет длиться 2–3 недели. В прошлом сценарий был таким, что с начала февраля началась весенняя погода", – сказал Палтанавичюс.

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