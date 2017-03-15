Прогнозируют, какой будет весна: один месяц будет очень теплым

Климатологи прогнозируют теплую и сырую весну. Первые два месяца будут дождливыми, а май обещают теплым, сообщает rinkosaikste.lt.

Начальник Гидрометеорологической станции Дотнувы Наталия Гаурилчикене сказала, что эта весна будет теплее обычной. Однако зима могла нанести вред растениям, поскольку снега было мало, стояли сильные морозы, поэтому земля глубоко промерзла.

"Наши климатологи говорят, что март должен быть на 2 градуса теплее нормы, особенно теплой будет вторая половина месяца. В первой половине будет пасмурно, дождливо, но тепло, 5-6 градусов тепла. Апрель и май будут на 0,5 градусов теплее нормы. Осадков уже будет меньше", - сказала Гаурилчикене.

По ее словам, минувшая зима тоже была теплее нормы: "Зима на 1,6 градус была теплее нормы. Норма -2,9 градуса, кроме того, она была влажной".

У специалиста есть плохие новости для огородников - снега было мало, земля глубоко промерзла. Мороз мог нанести вред некоторым растениям.