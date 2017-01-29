Прогнозируют, что Вильнюс станет крупнейшей столицей Балтии

В Риге уже несколько лет подряд снижается количество горожан. Рекорд был достигнут в 1990 г., когда в столице Латвии было 900 000 жителей, сейчас их осталось чуть больше 600 000, сообщает LRT.

Каковы причины снижения числа жителей в Риге? Раньше часть жителей этого города составляли высокопоставленные чины советской армии, в советское время в Риге находилось командование Прибалтийского военного округа. После восстановления независимости Латвии тысячи военных покинули Ригу.

В последние годы за рубеж уехала немалая часть русскоязычных жителей латвийской столицы и латышей. Кроме того, немалая часть рижан перебирается в частные дома за город. По словам аналитиков, из-за этого быстро сокращается численность рижан, а в ближайшие 10 лет Рига утратит статус самой крупной балтийской столицы.

Согласно прогнозам, крупнейшим городом в регионе может стать Вильнюс.