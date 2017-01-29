Прогнозируют, что Вильнюс станет крупнейшей столицей Балтии

 (39)
ru.DELFI.lt
воскресенье, 29 января 2017 г. 17:29
В Риге уже несколько лет подряд снижается количество горожан. Рекорд был достигнут в 1990 г., когда в столице Латвии было 900 000 жителей, сейчас их осталось чуть больше 600 000, сообщает LRT.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Каковы причины снижения числа жителей в Риге? Раньше часть жителей этого города составляли высокопоставленные чины советской армии, в советское время в Риге находилось командование Прибалтийского военного округа. После восстановления независимости Латвии тысячи военных покинули Ригу.

В последние годы за рубеж уехала немалая часть русскоязычных жителей латвийской столицы и латышей. Кроме того, немалая часть рижан перебирается в частные дома за город. По словам аналитиков, из-за этого быстро сокращается численность рижан, а в ближайшие 10 лет Рига утратит статус самой крупной балтийской столицы.

Согласно прогнозам, крупнейшим городом в регионе может стать Вильнюс.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Прогнозируют, что Вильнюс станет крупнейшей столицей Балтии (39)

Прогнозируют, что Вильнюс станет крупнейшей столицей Балтии
В Риге уже несколько лет подряд снижается количество горожан. Рекорд был достигнут в 1990 г., когда в столице Латвии было 900 000 жителей, сейчас их осталось чуть больше 600 000, сообщает LRT.

Каунасцев озадачили десятки мертвых птиц (16)

Paukščiai Kaune
29 января в Шилайняй каунасцы зафиксировали картину, которую многие видели только в фильмах о приближении Апокалипсиса – рядом с перекрестком ул. Куршю и шоссе Жемайчю лежало множество мертвых птиц.

Бывший советник министра – проигравшаяся в казино яркая личность (4)

Artūras Mažrimas
"Я не хотел прятаться за чью-то спину", - сказал бывший советник министра здравоохранения Артурас Мажримас, объясняя, почему он по собственному желанию ушел с занимаемого поста, пишет Lietuvos sveikata.

В Литву прибыли бельгийские военные с техникой для батальона НАТО (42)

2016 04 27 Šiauliuose, Zoknių oro bazėje leidžiasi moderniausi NATO, 5-osios kartos naikintuvai “F22 Raptor” © DELFI / Orestas Gurevičius
27 января поздно вечером в Литву на пароме прибыли бельгийские военные с техникой, которые обеспечат логистическую функцию при батальоне НАТО, который разместится в Рукле. Колонну до Руклы сопровождала Литовская военная полиция.

История Золушки из Паневежиса (82)

Greta Kildišienė
История бывшего депутата Греты Килдишене напоминает сказку о Золушке, жизнь которой изменилась после встречи с принцем. DELFI взглянул на жизнь Греты до ее прихода в парламент.
Facebook друзья
Rambler's Top100