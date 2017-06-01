Прогнозирующий III мировую войну эксперт: перспективы Литвы контрастные

Евросоюз столкнулся с серьезными проблемами, но некоторые страны обладают хорошим потенциалом для роста и процветания, одна из таких стран – Литва.

Несмотря на это, мы не защищены от войны, и угроза со стороны России всегда рядом, но на самом деле Россия - слабая страна, сказал 1 июня на форуме балтийских инвесторов известный американский политолог Джордж Фридман, который прогнозирует третью мировую войну примерно в 2050 г., а также ослабление и раскол России на множество полуавтономных регионов.

Недавно он также заявил, что война с Северной Кореей неизбежна, и США готовы к нападению. Несмотря на часто пессимистические прогнозы, Фридман прочил Литве успех, по крайней мере в экономической сфере.

"Когда я смотрю на Европу, вижу, что у ЕС есть большие проблемы. Я думаю, куда бы я инвестировал деньги, если бы они у меня были, смотрю на хорошо развитые страны Европы и думаю, что бы там еще можно было сделать. Но я понимаю, что возможностей не так уж и много", – сказал он.

Самый большой потенциал он видит в восточном регионе Европы, страны которого привлекательны для инвесторов.

"Когда я смотрю на этот регион, которым называю место между двух морей – Черным и Балтийским, я вижу образованных людей, творческое общество. Я вижу его как многообещающий регион, в него входит и Литва. Думайте о себе так - вы счастливы, что являетесь литовцами", – сказал он.

Фридман отметил, что начинать бизнес в других странах Европы инвесторам стоило бы дорого, а здесь открываются прекрасные возможности. Поэтому, чтобы расти, Литва должна следовать примеру Южной Кореи, которая еще в 1950 году была нищей страной, но меньше чем через 100 лет стала одной из самых развитых в индустриальном плане.

"Она была стратегически связана с США, а это существенно повлияло на экономический рост. Литва должна ориентироваться не только на Запад, но и на США. Вам важно понять не только риски, с которыми вы сталкиваетесь, но и возможности, которые у вас есть. У США здесь есть стратегический интерес, значит, – и экономическийi. Пользуйтесь этим", – посоветовал политолог.

Фридман говорит, что Россия - слабая страна, но это не значит, что Литве нечего опасаться.

"В безопасности ли вы? Нет, – не скрывал он. – Но вместе с тем не стоит переоценивать эффект России. Я считаю, что россияне слабы".

Он подчеркнул, что война и экономическое развитие не идут рядом. Российская экономика идет на спад, но такое положение порождает агрессию: "Она всегда нестабильна, в нестабильной экономической ситуации, а это только делает ее агрессивнее".

Кроме того, он обратил внимание на то, что самая большая проблема безопасности исходит из того, что каждая страна ЕС оценивает ситуацию со своей колокольни.

"Литва во многом зависит от военного союза против России но основные страны не видят угроз такого масштаба, какие видит Литва. В этом беда.

Можно говорить, о ценности НАТО, хотя понятно, что это странная дискуссия. Я не вижу, чтобы, к примеру, Португалия была сильно вовлечена в систему обороны. Это и хочу отметить говоря, что мультилатерализм звучит красиво, как хорошая идея, но точно ли он положительно действует" – вопрошал он.

"Надо смотреть, чего сами европейцы хотят от НАТО,а не чего США хочет от Альянса. Если возникнет серьезная угроза – это не ограничится каким-то политическим документом и только, это будут реальные танки, реальные военные самолеты", – продолжил Фридман.

На вопрос слушателя, не изменилось ли мнение Фридмана о том, что в случае войны страны Балтии будут отданы в жертву, Фридман ответил: "Взгляните на карту, вас сложно защитить как другим, так и самостоятельно. Я думаю, что если бы дошли до этой точки, тормоз не сработал бы, это военная реальность. Когда я смотрю на этот регион, я понимаю, что в нем надо использовать реальные мощи, и США готовы на это. Вы должны понять, что ваше географическое положение очень сложное, вас сложно защитить".

Однако политолог отметил, что США в этом вопросе не должны быть одиноки, кооперироваться должны и страны ЕС: "Мы жертвуем собой на фронте, и не знаем, кто нас поддержит в Европе".

Фридман считает, что другой восстающей силой будет Япония. В Европе такими странами будут Турция и Польша.

"Казалось бы - абсурд, – Польша, другие смеются, когда слышат, но, если я прав, и мощь России снижается, а рост экономики в Германии не будет таким быстрым, каким был, и эта страна не сохранит свои лидирующие позиции, больше всего потенциала для доминирования будет у Польши", – сказал он.

Фридман отметил, что чем лучше отношения Польши с соседями, тем она сильнее.

Между тем Литве важно поднимать экономический потенциал, укреплять свои позиции, поскольку литовцы конкурируют с жителями других стран ЕС своим образованием, надо лишь создать возможности для прихода крупных корпораций.

"Вы пережили империю Габсбургов, советскую империю – много пережили. И ваши торговые связи с другими странами может и не такие прочные, как, например, у Испании и Греции, но это тоже ваше достоинство, которое можете использовать", – сказал он.