Прогноз: в воскресенье ожидаются дожди

Хотя в воскресенье ожидаются дожди, уже на следующей неделе ожидается более сухая погода, сказала на радио LRT синоптик Маргарита Киркляускайте.

В воскресенье в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, местами с грозами. Будет дуть западный ветер, 7–12 м/с, местами порывы до 15–17 м/с. Наиболее высокая температура днем 19–24 градуса тепла.

В ночь с воскресенья на понедельник температура снизится до 10-15 градусов тепла.

В понедельник облака рассеются, дождь не ожидается, будет до 23 градусов тепла. Во вторник также без осадков, а температура днем будет 21–24 градуса.