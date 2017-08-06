Прогноз: в воскресенье ожидаются дожди

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воскресенье, 6 августа 2017 г. 11:19
Хотя в воскресенье ожидаются дожди, уже на следующей неделе ожидается более сухая погода, сказала на радио LRT синоптик Маргарита Киркляускайте.
© DELFI / Domantas Pipas

В воскресенье в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, местами с грозами. Будет дуть западный ветер, 7–12 м/с, местами порывы до 15–17 м/с. Наиболее высокая температура днем 19–24 градуса тепла.

В ночь с воскресенья на понедельник температура снизится до 10-15 градусов тепла.

В понедельник облака рассеются, дождь не ожидается, будет до 23 градусов тепла. Во вторник также без осадков, а температура днем будет 21–24 градуса.

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