Прогноз: после выходных ожидаются перемены

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ru.DELFI.lt
суббота, 11 февраля 2017 г. 09:33
В выходные мороз немного отступит, во многих местах будет облачно, местами возможен снег. На следующей неделе ожидаются перемены: запахнет весной.
© DELFI (A.Sarcevičiaus nuotr.)

В субботу во многих районах будет пасмурно, местами выпадет небольшой снег. Ветер восточный, слабый. В Вильнюсе ночью и утром –7–6 градусов мороза. Днем около –4–3 градусов. В Каунасе в первой половине суток пасмурно, возможен небольшой снег. Температура –5 градусов мороза. Днем облака рассеются, –3–2 градуса. В Шяуляй утром ясно, –10–8 градусов. Днем соберутся облака, около –4–2 градусов. На взморье переменная облачность. Утром –4–3, днем –2 градуса мороза.

В воскресенье ожидается похожая погода. Будет дуть слабый ветер непостоянного направления. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром около –6 градусов. Днем облачно, –5–3 градусов. В Шяуляй в первой половине суток будет облачно, возможен небольшой снег. Температура –6 градусов. Днем облака рассеются, –4–3 градусов мороза. На взморье большую половину суток будет пасмурно, до –4–2 градусов.

По прогнозам www.gismeteo.lt, на следующей неделе наступит теплая, но ветреная погода. В понедельник утром во многих местах ожидается мороз, но днем он отступит. До середины недели будет дуть порывистый ветер, ожидается сухая погода. В ночное время возможен небольшой мороз, а в дневное – плюсовая температура.

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