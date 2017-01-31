Прогноз погоды на февраль: будет очень интересно

Согласно прогнозу, последний месяц зимы, по сравнению с январем, будет теплее.

В январе была настоящая морозная зима, хотя морозы продлились недолго. Лишь в самом конце месяца, перед февралем, вновь стало холодать несколько больше.

В первые дни февраля термометры зафиксируют мороз посильнее, дни будут красивее, без крупных осадков. Самая низкая температура ожидается на востоке и юго-востоке Литвы. В этом регионе местами уже ночью в среду похолодает до -13 градусов.

Однако похолодание будет недолгим и уже в конце этой недели погода станет мягче. Но и это продлится недолго. Зима вновь напомнит о себе в начале грядущей недели, когда страну настигнет волна холода. Тогда в юго-восточной Литве температура может упасть и до -20 градусов, в других районах мороз будет несколько меньше.

Примерно в середине февраля морозы пойдут на спад, погода станет мягче, возможно будет больше осадков.

Во второй половине месяца, согласно прогнозу, вероятна гораздо более теплая погода и столбики термометров будут больше напоминать о весне, а не зиме. Вряд ли и пейзаж будет напоминать о самом холодном времени года, поскольку, похоже, что снега останется немного.

Так что в феврале также не избежать колебаний температуры, которые стали уже довольно привычным явлением. Однако температура будет склоняться в теплую сторону. И удивляться нечему, ведь весна уже почти у порога.

Прогноз подготовлен согласно данным gismeteo.lt.