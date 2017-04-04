Прогноз погоды на апрель: ждет еще одна волна тепла

Первые дни апреля были поразительно теплыми. Рекордное тепло до 20 градусов и выше удивило многих.

После прохладного конца марта в первые дни апреля пришла волна тепла. Однако следующего потепления еще придется подождать.

На этой неделе с каждым днем будет становиться все прохладнее. В конце недели о жаре забудем совсем.

По ночам будет ниже нуля, а днем 6–10 градусов, кроме того, будет дуть холодный северо-западный ветер, который усилится с выходных. Во второй половине недели возможен не только дождь, но и мокрый снег. Но это не должно удивлять, поскольку в начале апреля это нормальное явление.

В этом году апрель прогнозируют на 0,5–1 градусов теплее, чем обычно.

В соответствии с моделью прогноза, первая половина месяца будет более влажной. Ожидаются температурные колебания: после прохладных выходных перед Пасхой прогнозируют теплую неделю, температура поднимется до 15 и больше градусов.

Но это опять-таки ненадолго, кроме того, ожидаются дожди с грозами. После потепления снова похолодает. Весна увереннее вступит в свои права с середины месяца.

По теперешним данным, последние две недели апреля будут более теплыми и сухими, кроме того, станет тепло, можно будет смело спрятать теплую одежду подальше в шкаф.

Прогноз подготовлен по данным gismeteo.lt.