Прогноз погоды: мартовский букет - снег, дождь, тепло и холод

В конце рабочей недели существенных изменений не ожидается: небо заволокут облака, во многих районах ожидаются осадки. Чуть более оптимистичные настроения ожидаются в выходные, когда небо станет светлее, чаще покажется солнце. Воздух в последние дни недели также будет теплее, но не повсюду.

В пятницу вечером ожидается дождь, в некоторых местах пройдет снег. В течение дня облачность уменьшится, выглянет солнце. Будет дуть сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в ночные и утренние часы будет идти дождь, будет около 1-2 градусов тепла. Днем облака рассеются, пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 5 градусов тепла.

В Шяуляй, в утренние часы температура будет колебаться в районе ноля, ожидается снег. Днем облака рассеются, дождь будет небольшим. В это время термометры будут фиксировать 3-4 градуса тепла. На взморье будет ветрено, пройдет дождь. Утром будет около 3, днем - около 4-5 градусов выше ноля.

В субботу ночью местами ожидаются смешанные осадки. Днем будет доминировать небольшая облачность, будет выглядывать солнце, а дождь не должен портить настроение. Будет дуть несильный южный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в ночное время будет около 3 градусов тепла, на рассвете - около ноля. Будет преобладать небольшая облачность, ожидаются смешанные осадки. Днем температура поднимется до 8 градусов.

В Шауляй ночью будет пасмурно, будет около 2 градусов выше ноля. Утро будет ясным, ожидается -1-0 градусов мороза. Утро будет солнечным, но позже появятся облака. Днем диапазон температур составит от 4 до 6 градусов выше ноля. На взморье ночью пройдет кратковременный дождь, термометры будут фиксировать 4 градуса тепла. В утренние часы небо будет ясным, ожидается всего 1 градус выше ноля. Днем будут доминировать облака, воздух прогреется до 5-7 градусов тепла.

В воскресенье ночью северный, северо-восточный ветер принесет в Литву легкий морозец. Днем во многих районах ожидается переменная облачность, несильные осадки. Теплее всего будет в южной Литве, здесь термометры будут фиксировать 12 градусов выше ноля. Будет дуть сильный северный, северо-восточный ветер. Вечером в западных и северных районах вероятны снег с дождем. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром термометры будут фиксировать 1-2 градусов тепла. Днем местами пройдут дожди, воздух прогреется до 6-7 градусов.

В Шяуляй будет пасмурно, ночью и утром температура будет колебаться в районе 0-1 градуса тепла. Днем без существенных осадков, будет около 3-4 градусов тепла. Вечером будет холодать, пройдет снег. На взморье будет пасмурно, ночью ожидается 2, днем — 6 градусов тепла. Вечером ожидается дождь.

По данным gismeteo.lt, в понедельник столбики термометров поползут вниз. В северной и северо-восточной Литве как ночью, так и днем ожидается легкий мороз. В других районах страны будет преобладать слабый плюс. Небо заволокут облака, во многих местах ожидаются смешанные осадки. Будет дуть сильный северо-восточный ветер. Во вторник и среду ожидается похожая погода.