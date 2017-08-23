Прогноз на осень: заморозки и морозы начнутся уже в сентябре

Уже в сентябре в Литву могут прийти заморозки и морозы, правда, снега не будет, сказал DELFI климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас.

"В сентябре уже возможны заморозки, но не надо путать – заморозки формируется на поверхности земли, а температуру воздуха фиксируют на высоте 2 метров. Значит разница будет в несколько градусов. Обычно бывает над поверхностью земли заморозки, а температура - несколько градусов тепла", – сказал собеседник.

На вопрос, может ли в сентября температура упасть ниже нуля, он ответил, что такое бывает.

"В конце сентября может и снег выпасть, но он должен растаять. Редко бывает так, чтобы снег в такое время выпал и пролежал несколько дней. В последние десятилетия снег в сентябре выпадает редко", – сказал он.

На вопрос, означает ли это, что лето заканчивается не только практически, но и теоретически, Валюкас напомнил, что 1 сентября 2015 г. температура составляла 30 градусов тепла. А в Зарасай было 35 градусов.

"Сам конец августа, начало сентября - это еще не настоящая осень. Часто лето смешивается с осенью. Сам летний сезон становится длиннее как за счет весны, так и за счет осени, короче становится зима", – сказал климатолог.

По слова собеседника, возможно придет и бабье лето - потепление в октябре.

"Бабье лето - это тоже явление природы, не привязанное к конкретной дате – это связано с циркуляцией атмосферы, когда прорываются теплые неделю", – сказал Валюкас.

По словам климатолога, этот сентябрь должен быть в рамках многолетней нормы. Теплее всегда бывает на взморье, холоднее – на остальной территории.

"Если в восточной Литве будет 12–12,5 градусов, то на море – около 14. В остальной части ближе к восточной Литве – 12,2 градусов", – сказал собеседник.

Правда, в последние три года сентябрь был на 1 градус теплее. В 2016 г. среднемесячная температура была 13,6, в 2015 – 13,7 градусов.

"В этом году должна быть ближе 12,2 градусам", – сказал Валюкас.

Но он призвал вспомнить специфику литовского климата – колебание температур.

"Могут быть и очень теплые дни, могут - холодные, колебания неизбежны", – сказал Валюкас.

Неравномерно и количество осадков – в одних местах больше, в других меньше.

"Сильные дожди – больше летнее явление, но бывают и в начале осени", – сказал климатолог.

В октябре прогнозируют среднемесячную температуру 7,2, в ноябре – 2,9 градуса. Но обычно в ноябре бывает на градус холоднее.

"Однако этот один градус не значит, что ноябрь будет теплым. Это все равно поздний месяц, он холодный. Этот градус не почувствуем", – сказал он.