Прогноз на месяц: не весь март будет теплым

На Масленицу зиму долго гнать в этом году не пришлось, зима ушла быстро, а в последний день февраля установилась очень теплая погода, правда 1 марта стало немного прохладнее. Однако не стоит огорчаться, все еще впереди.

Начало марта будет пасмурным и дождливым, но теплым, а в природе видны уже первые признаки весны. Правда, В ближайшее время по ночам ожидаются небольшие заморозки, местами возможны смешанные осадки.

Многих наверное обрадует и то, что март прогнозируют на 0,5–1 теплее обычного. Похожая тенденция ожидается и в апреле. Но тем не менее в марте будет и холодно, поэтому ни мороз, ни снег не должны удивлять. Они ожидаются уже на следующей неделе.

В соответствии с моделью прогноза, температура по ночам будет опускаться до –6–3 градусов, ожидается снег, мокрый снег. В начале недели местами даже днем может быть отрицательная температура, но в выходные потеплеет.

В середине марта температура днем будет подниматься, по ночам еще возможны заморозки, но днем холода уже не обещают.

Вторая половина марта, по нынешним данным, уже будет очень теплой: температура поднимется до 15 и более градусов.

Прогноз подготовлен по данным gismeteo.lt.