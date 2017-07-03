Прогноз на месяц: когда придет долгожданная жара

После дождливого и душного конца июня в Литве установилась прохладная погода, а по нынешней модели прогноза на июль, хороших новостей немного.

Похоже, что в июле придется довольствоваться обычным, литовским летом. Поэтому могут радоваться те, кому по душе прохлада.

В ближайшие дни особых перемен не будет, только к концу недели реже будут идти дожди, появится солнце, столбики термометров поднимутся выше. В воскресенье и в начале следующей недели температура может подняться до 24–26 градусов.

К сожалению, такой теплый период надолго не задержится.

Вслед за жарой придут дожди, после которых наступит прохлада, сильная облачность и вернутся осадки. Подобные смены жаркого и прохладного периодов в последнее время наблюдаются все чаще.

Согласно теперешним прогнозам, похоже, большая часть июля будет именно такой: не слишком жарко, но и не холодно, поэтому не удивительно, что июль обещают более прохладным, чем норма.

Более жаркую погоду обещают только в конце месяца.

Прогноз был подготовлен по данным gismeteo.lt.