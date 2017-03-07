Прогноз на будущее Литвы: дальше это игнорировать нельзя

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ru.DELFI.lt
вторник, 7 марта 2017 г. 17:15
Различные сценарии показывают, что Литва не должна исчезнуть – в 2100 г. в Литве будет около 2 млн. жителей, сказал LRT профессор университета им. Витаутаса Великого Домантас Ясюлёнис.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Но это означает, что через чуть больше 80 лет страна лишится такого количества жителей, сколько живет в Вильнюсе и Каунасе вместе взятых. По словам экономиста Руты Вайнене, чтобы избежать неприятных последствий, государство должно научиться у бизнеса реагированию на демографические процессы.

Специалисты-демографы отметили, что численность населения по-прежнему будет снижаться, особенно это касается людей трудоспособного возраста. По словам профессора Ясюлёниса, тенденции не радуют.

"С 2000 г. в год в среднем рождается 30 000 детей. С 1990 г. в год рождалось по 60 000 детей. Значит, на рынок труда придет минимум в два раза меньше людей. Все прогнозы показывают, что по разным сценариям через 20–30 лет трудоспособных жителей будет в два раза меньше, чем сейчас.

Сейчас их – 2 млн. Через 20–30 будет всего миллион работоспособных жителей, которые должны будут содержать пенсионеров и платить налоги, с которых потом и выплачивают пенсии. Такие прогнозы", – сказал Ясюлёнис.

Подобные тенденции наблюдаются и во многих странах Западного мира, но в Литве тенденция вызывает беспокойство из-за масштабов демографических перемен и неравенства.

"Все проблемы концентрируются на уровне определенных слоев общества, которые тянут вниз показатели всей страны. Конечно, важна и дифференциация по территории. Мы видим Вильнюс и еще несколько успешных городов и огромные темпы падения в другой части страны. Одна из надежд – растущий демографический авангард, это характерно молодому поколению – людям с высшим образованием, обладающим современными знаниями и навыками", – сказал Ясюлёнис.

"По разным сценариям, в 2100 г. в Литве будет все же 2 млн. жителей. Из них – около миллиона - работоспособные граждане. Конечно, все не уедут", – продолжил он.

По словам экономиста Вайнене, самый большой вызов – сумеют ли власти приспособиться к сокращению численности населения: "Это значит, что и школ, и детских садов, и поликлиник, и коек в больницах потребуется меньше. Может понадобиться меньше программ пособий, но необязательно".

"Что сейчас делает власть, видя сокращение числа жителей? Повышает налоги. Они говорят – мы считаем, что расходы должны быть такими же, на содержание государства, мэрии, здравоохранения, социальной сферы, поэтому вы сбрасывайтесь еще больше, чтобы мы сохранили механизм власти на прежнем уровне", – обратила внимание Вайнене.

По ее словам, можно начать перемены с крупных поставщиков услуг, но закончить надо госслужащими, ведь число жителей сокращается, а число чиновников - нет.

Чтобы решать проблему старения общества, тоже необходимо планирование. По словам Ясюлёниса, проблема не только в изменении числа, но и в переформировании структуры общества.

"В Германии уже в течение некоторого времени наблюдаем расширение таких объектов недвижимости, которые предназначены для людей старшего возраста. В одном доме могут быть интегрированы услуги для таких людей.

Самое главное политический момент – повышение пенсионного возраста. [...] В Западных странах растет продолжительность жизни. С учетом этого организуют услуги и предоставляют возможность таким людям, которые хотят оставаться на рынке труда. Быть может они будут работать на полставки, может будут работать из дома, но их нужно вовлечь в экономику", – сказал Ясюлёнис.

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