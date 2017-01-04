Прогноз на 2017 год: цены в Литве будут расти намного быстрее

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ru.DELFI.lt
среда, 4 января 2017 г. 08:10
Официальная статистика показывает, что в последние несколько лет цены на товары и услуги в Литве росли сравнительно умеренно. Однако на этот год прогнозируют в несколько раз более быстрый темп их роста.
© DELFI / Karolina Pansevič

В 2015 г., когда в Литве ввели евро, цены на товары и услуги снизились на 0,7%. В прошлом году, по различным подсчетам, цены выросли на 0,7-1%. В этом году инфляция может составить уже 3%.

Экономисты назвали несколько разных причин более быстрого роста цен. Они не исключили, что разразятся новые "капустные скандалы".

Советник президента банка SEB Гитанас Науседа в первую очередь обратил внимание на рост цен на горючее, а эти цены занимают в корзине покупателя в Литве немаловажную часть.

"Я думаю, чисто статистически расходы на горючее в 2017 г. будут больше по двум причинам. Во-первых из-за мировых цен на нефть и горючее.

Во-вторых, курс валюты будет благоприятным для роста цен, вероятно, доллар укрепится и уже укрепился по отношению к евро", – сказал он.

С другой стороны, считает экономист, на росте цен скажется рост зарплат:

"Зарплаты во многих секторах растут быстрее, чем производительность труда. Иными словами, растут местные расходы на зарплаты. Какое-то время эта чаша наполнялась и этот фактор не переносили в конечную стоимость товаров и услуг.

Зарплаты будут одним из таких видов расходов, которые перенесут в цены. Особенно это касается сектора услуг".

По словам Науседы, в хозяйственном секторе, где велика конкуренция, сделать это сложно, поскольку там высока конкуренция. Если цены на товары литовских производителей будут выше, чем на импорт, местных вытеснят с рынка или они лишатся клиентов.

"Другое больше связано с налоговой политикой. В первую очередь – акцизы. Они больше всего скажутся на росте цен на алкоголь. А алкоголь в Литве составляет значительную часть потребительской корзины", – сказал собеседник.

Он не исключил, что в этом году может разразиться скандал, похожий на прошлогодний скандал "цветной капусты", когда жителей возмутили высокие цены на этот овощ.

"Когда говорим о конкретных продуктах, например, молочных, сырье для производства которых дорожает, то и рост цен тут запрограммирован", – сказал Науседа.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис также обратил внимание на то, что основная причина подорожания основных цен - рост цен на сырье, не только на нефть, но и на многие металлы, а также на сырье для производства продуктов питания – зерно, молоко.

"Однако основная причина - рост расходов на зарплаты, пока именно это больше всего повышает цены в секторе услуг. Именно подорожание услуг увеличит инфляцию в Литве в 2017 г. Мы прогнозируем, что услуги подорожают на 5%, товары на 2-2,5%" – сказал экономист.

Он отметил, что практически может гарантировать, что в этом году разразится скандал вроде "скандала цветной капусты":

"Почти всегда появляются такие сезонные или товары не первой необходимости, спрос на которые не велик, их продажа - дело неприбыльное, есть риск, к примеру, что их не продадут и истечет срок годности.

Нередко такие товары продают с очень большой наценкой. Такие примеры можно найти в любое время. Если будут благоприятные обстоятельства, если кто-то заметит, что цены на них очень отличаются в Литве от цен в других странах ЕС, то будет о чем поговорить".

На вопрос о том, как цены в Литве будут меняться через год или еще позже, Мачюлис прогнозировал, что таких скачков, какие было 10 лет назад, уже не будет.

"Мы наверное забыли времена, когда, к примеру, в 2006-2008 гг. за год средние цены повышались на 10%. Тогда инфляция на самом деле была высокой, но и зарплаты тогда росли на 15-20%. Поэтому многие на рост цен внимания не обращали.

Сейчас даже в длительный период мы прогнозируем рост годовой инфляции до 3%. Таких больших скачков цен, какие были 10 лет назад, уже не будет. Маловероятно и сильное подорожание энергоресурсов. И зарплаты не растут скачками, хотя в прошлом году наблюдался более быстрый рост. И все же, когда уровень цен в Литве приблизился к среднему по ЕС, остается меньше предпосылок для быстрого роста.

Единственная сфера, где цены еще будут расти – сектор услуг. У нас, по сравнению с другими странами, многие профессиональные услуги очень дешевы. Как услуги образования, так и здравоохранения и многие другие профессиональные могут подорожать на 10%. Особенно, когда на лицо нехватка рабочей силы", – прогнозировал собеседник.

По данным Департамента статистики, средняя зарплата со II квартала 2015 г. до III квартала 2016 года увеличилась больше чем на 60 евро, или на 11%.

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