Прогноз литовских экспертов: Россия будет испытывать границы терпения Запада

"Эксперты согласны, что доминирующий в России взгляд на мир и свою роль в нем довольно ясный и не меняющийся. Россия хочет стать великим государством. Хочет иметь свой статус, такой, которым могла бы изменить существующую международную систему и прекратить доминирование американцев в международной системе", - констатирует профессор института Томас Янелюнас, вместе с соавторами представивший монографию на книжной ярмарке, отметив, что такой взгляд среди российской элиты существует в последние десятилетия, независимо от идеологии сидящих в Кремле.

Ученый отметил, что эксперты по сути согласились с тем, что вероятность прямой конфронтации между Россией и США ничтожно мала. Так он считает с учетом планирующиеся летом масштабные учения "Запад 2017".

"Их планировали давно. (...) Конечно, каждые учения вызывают дополнительное напряжение, (...) русские бряцают оружием и демонстрируют, возможно, свою готовность идти на конфликт в надежде на то, что Запад не решится ввязаться в него максимально, поскольку Россия ядерная держава", - сказал Янелюнас.

По его словам, это двойная игра, Россия не хочет военного конфликта, поскольку понимает, что он будет неконтролируемый и не по ее сценарию.

"Второй момент - их способности все еще отстают от мощностей НАТО и соответственно, одно дело - укрепить свою военную мощь внутри, дать на это деньги, укреплять военный промышленный сектор, показать хорошие партнерские отношения с белорусами, с которыми пройдут учения, но иное дело - реально надеяться, что это развернется в прямой конфликт с НАТО", - сказал Янелюнас, не исключив, что страны Балтии - отличная среда для провокаций, чтобы проверить реакцию НАТО.

Поэтому, он считает, что во время этих маневров возможно определенные провокации - в сфере кибер-безопасности, информации, "может быть некоторые нарушения границ", проверка реакции и подготовки.

Но все же, по словам одного из авторов монографии, основная конкуренция ожидается в мягкой сфере, это попытка ответить за утраченные в последние десятилетия сферы влияния и нащупать слабые места.

К ЕС, по мнению экспертов, Россия относится как к конкуренту, с которым прагматично можно общаться в сфере экономики, но Россия категорически против расширения политического влияния ЕС в Восточной Европе.

Ученые констатируют, что один из сценариев поведения России - испытание терпения Запада.

"Т.е, Россия шаг за шагом, действие за действием в ближайший год будет испытывать терпение Запада, используя самые разные меры, во-первых, мягкие, от пропаганды до экономических мер, даже до определенных военных провокаций (на подступах - ELTA), но прямой военной конфронтации с НАТО и ЕС будет избегать", - сказал Янелюнас, обратив внимание на то, что цель таких действий - посмотреть, когда Запад решительно реагирует на попытки России расширить зону влияния и максимально испытывать его терпение.

Ученый констатировал, что такое длится уже несколько лет, и чем меньше реакция Запада на провокации, тем смелее Россия.

"Если она не столкнется с сопротивлением и достаточно жестким ответом, скажем, жесткими экономическими санкциями или какими-то военными действиями, если Россия использует военные меры, то терпение будут испытывать и впредь", - сказал Янелюнас.

По второму сценарию, Россия вместо конфронтации с американцами все внимание обратит на ЕС, чтобы вмести разлад в связи между европейцами и американцами.

"Поскольку Россия считает Европу зависимой в военном плане и иногда в политическом от американцев, ЕС не единодушен, все же это сообщество разных национальных стран, то чем меньше американцы будут уделять Европе внимания, тем легче россиянам будет договориться с каждой страной ЕС в отдельности, и свои интересы в сфере политики, энергетики, экономики, информации осуществить так, как ей нужно, даже путем подкупа политиков в странах ЕС", - констатировал Янелюнас.

С целью внутреннего раскола ЕС, по словам эксперта, Россия может использовать слабые места в самом ЕС: поддерживать радикальные политические силы, ставить под сомнения европейские и демократические ценности, пытаться вызвать сомнения в связи с тем, стоит ли продолжать поддерживать трансатлантические отношения, мешать трансатлантической торговле.

Менее вероятным сценарием авторы монографии считают смену режима в России. Если же это произойдет, то возможны два способа: первый - смена режима изнутри, когда "передерется" правящая элита, второй - трансформация России в либеральную сторону, если она осознает, что конфронтация с Западом губительна и экономически ведет к тупику.