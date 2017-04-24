Прогноз экономиста: скоро в Англии цены будут ниже, чем в Литве

"Инфляция растет, бал длится 12 месяцев, все радуются, как здорово, инфляция растет – у меня много денег, но через 12 месяцев все понимают, что на самом деле этих денег нет, поскольку выросли цены, деньги истрачены, оборот розничной торговли снижается. Вот это и есть самая большая угроза, это как тикающая бомба", – сказал экономист Nordea Жигимантас Маурицас.

Он на форуме издания Verslo žiniоs рассказал, что из-за быстрого роста инфляции в начале следующего года, а может и в конце этого замедлится рост потребления или даже остановится. arba augimas išvis sustos. Taip pat jis pasakojoОн также рассказал, почему Польшу Литва уже не догонит, а разница в ценах только будет расти, кроме того, скоро товары в Великобритании будут дешевле, чем в Литве.

Маурицас подчеркнул, что зарплаты в этом году может и будут расти быстрее, но велика вероятность и быстрого роста инфляции.

"Реально уже сейчас, по уровню безработицы, наши зарплаты могли бы расти в виде двузначных процентов – на 10%, в 2015-2016 гг. рост зарплат снижали низкие цены на нефть, нейтральная фискальная политика и российский экономический кризис.

В этом году этих факторов нет. Цены на нефть немного растут, растут цены на импорт – это мировая тенденция, фискальная политика уже не нейтральная, а достаточно щедрая, в общественном секторе зарплаты растут, пенсии растут – все растет", – сказал он.

"Хочу предупредить, что мы можем попасть в спираль, и тем самым наломать дров, мы можем стать дорогой страной, еще до того как станем богатой. Уже сейчас цены, по сравнению со средними в ЕС, выше, чем в Польше, и уже практически такие, как в Чехии. Значит, мы в центральноевропейском регионе будем неконкурентными", – сказал экономист.

На вопрос, когда в Литве цены будут, как в Польше, он пошутил: "А почему в Польше цены должны так вырасти?"

Он сожалел, что Польшу нам увы не догнать, разница в ценах будет только увеличиваться.

"Литва уже сейчас не является страной дешевой рабочей силы, как датчане для немцев, так и мы для поляков. Реально датчане с Германией не конкурируют низкими ценами, поскольку в Дании все примерно на 40% дороже, чем в Германии, думаю, такое же соотношение будет между Литвой и Польшей.

Уже сейчас разница больше чем 20%, думаю, она будет только расти. Нам остается быть такими же наглыми и агрессивными, как датчане. Это наш единственный путь, мы должны инвестировать в технологии, быть гибкими, так Литва сохранит конкурентоспособность", – сказал он.

"Я думаю, догнать поляков невозможно, надо это признать и искать иной способ конкуренции. К примеру, у нас может быть приятнее покупать, ведь там это делать неприятно – люди стоят в очередях, толчея, товары некрасиво лежат на полках", – пошутил экономист.

Маурицас сказал, что видит угрозу в том, что в Литве прогнозируют более быстрый рост инфляции, чем в большинстве стран. Значит, через несколько лет в Великобритании цены будут ниже, чем в Литве.

"Что опасно в такой ситуации, так если инфляция в соседних странах, например, как в Польше, не увеличивается, то мы через несколько лет увидим, что не только в Польше все дешевле, но и в той же Великобритании", – сказaл он.

Он видит спасение только в росте продуктивности.