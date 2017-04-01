Профессора Мажилиса предполагают сделать почетным доктором университета

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BNS
суббота, 1 апреля 2017 г. 13:21
Профессору Университета имени Витаутаса Великого Людаса Мажилюса, который обнаружил в берлинском архиве акт 16 февраля о независимости Литвы намерены предоставить звание почетного доктора этого университета.
Liudas Mažylis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Есть мысли, у самого есть идея обратиться с Сенат университета, чтобы Мажюлису предоставили бы звание почетного профессора", - сказал агентству BNS ректор этого учебного заведения Юозас Аугутис.

Этот вопрос может быть обсужден на ближайшем заседании Сената, который пройдет через несколько недель. По словам Аугутиса, профессору за его находку будет и премия в денежной форме.

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"Миллион евро мы точно не найдем, но определенные поощрения в раках нашей системы поощрения, без сомнений, будут", - сказал он.

DELFI напоминает, что профессор Мажилис - политолог и химик - перед поездкой в Германию посетил не один литовский архив, он также работал в Литовском институте литературы и фольклора, где как предполагали, мог быть спрятан оригинал акта.

Мажилис сказал, что он заметил, что в ходе поиска акта кое-что до сих пор не было сделано, он стал дискутировать с историками, музейными работниками, архивариусами и предложил им отправиться в Германию. Но вместо этого туда послали его.

"Я говорил, подождите, я - политолог, не историк, но мне сказали – разве 16 февраля - не политика?", – вспоминал он.

Тому, кто найдет оригинал Акта о независимости Литвы 1918 года, контролируемый бизнесменом Дарюсом Моцкусом концерн MG Baltic предложил миллион евро.

Историки полагают, что подписанный двадцатью подписантами документ 99 лет назад немецким дипломатам передал поставивший свою подписаь на упомянутом документе Юргис Шаулис. Предполагают, что 16 февраля 1918 года могли подписать несколько таких актов, но местонахождение других неизвестно.

"Я пришел в архив в среду утром, около 14 ч. нашел. Я начал с того периода, где была наибольшая вероятность найти, поскольку материалы были на микрофильмах – фотоснимки в виде негативов – искать было удобно", – рассказал профессор о памятном дне.

Сначала он увидел на черном фоне белые буквы, потом попросил показать оригинал. Работница показала. По мнению Мажилиса, документ, которому сто лет, сохранился в превосходном качестве.

BNS
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