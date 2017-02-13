Профессор Шикшнис получил премию датского фонда

Профессор Вильнюсского университета (ВУ) Виргиниюс Шикшнис вместе с другим ученым из берлинского института, которая исследует технологию редактирования генома CRISPR-Cas9 Эммануэль Шарпантье, получили датскую премию Novo Nordisk фонда Novozymes, составляющую 3 млн. датских крон (403 000 евро).
Большая часть этой суммы пойдет на дальнейшие исследования, 0,5 млн. датских крон (67 200 евро) получат лауреаты.
Команда исследователей ВУ (профессор Шикшнис, доктор Гедрюс Гасюнас и Таутвидас Карвялис) была одной из первых, кто выяснил, что белок Cas9 можно использовать для целенаправленной коррекции ДНК. Открытие, как предполагают, станет переломной точкой в науке, которая откроет путь к проведению исследований генетических болезней и их лечению.