Команда исследователей ВУ (профессор Шикшнис, доктор Гедрюс Гасюнас и Таутвидас Карвялис) была одной из первых, кто выяснил, что белок Cas9 можно использовать для целенаправленной коррекции ДНК. Открытие, как предполагают, станет переломной точкой в науке, которая откроет путь к проведению исследований генетических болезней и их лечению.

Профессор Вильнюсского университета (ВУ) Виргиниюс Шикшнис вместе с другим ученым из берлинского института, которая исследует технологию редактирования генома CRISPR-Cas9 Эммануэль Шарпантье, получили датскую премию Novo Nordisk фонда Novozymes, составляющую 3 млн. датских крон (403 000 евро).

Командующий литовской армии успокаивает в связи с учениями "Запад-2017" Армия Литвы и разведка уделят повышенное внимание планируемым на осень российско-белорусским учениям "Запад-2017" и у общества нет основания для преждевременного беспокойства в связи этим маневрами, говорит командующий литовской армией, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.

Мэр Вильнюса считает, что кроме станции по сжиганию отходов другого выхода нет В Вильнюсе нет другого выхода и необходимо строить электростанцию по сжиганию отходов, проект которой проводит в жизнь Lietuvos energija, говорит мэр литовской столицы Рямигиюс Шимашюс.

Профессор Шикшнис получил премию датского фонда Профессор Вильнюсского университета (ВУ) Виргиниюс Шикшнис вместе с другим ученым из берлинского института, которая исследует технологию редактирования генома CRISPR-Cas9 Эммануэль Шарпантье, получили датскую премию Novo Nordisk фонда Novozymes, составляющую 3 млн. датских крон (403 000 евро).

Шимашюс: на Лукишкской площади лучше пока оставить флаг вместо памятника В числе представленных идей для памятника для Лукишкской площади пока нет такого, который можно было бы реализовать до 100-летия государства, считает мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, поэтому пока было бы лучше оставить на площади флаг Витиса.