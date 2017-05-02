Профессор не скрывает: такими методами эмиграцию не остановить

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ru.DELFI.lt
вторник, 2 мая 2017 г. 09:06
В Литве с начала независимости сформировалась такая модель капитализма, которая наибольшую пользу приносит не обществу, а капиталу. Эта модель живуча в экономическом плане и выгодна для бизнеса, но ее влияние на работников и общество деструктивно: оно разрушает социальные связи и приводит к огромной эмиграции.
© Sputnik / Scanpix

Именно в данном контексте нужно оценивать протежированный прошлой властью Трудовой кодекс (ТК), считает профессор Департамента социологии американского университета Южной Каролины Арунас Юшка.

"Этот ТК регрессивен в социальном плане, он не поможет решить существующие проблемы, важные для общества, поскольку работники не будут в большей безопасности. Может он и не нанесет много вреда, особенно при тех поправках, которые сейчас рассматривает парламент, но точно не улучшит ситуацию, не поможет остановить эмиграцию. Он составлен в интересах капитала. Конечно, эти интересы не являются какими-то очень вредными, их можно понять, но у представителей капитала есть большая власть, политики их слушают. Кодекс составлен для удовлетворения главной потребности: возможности быстро уволить работника или быстро принять на работу в зависимости от ситуации на рынке", - сказал DELFI профессор.

Профессор вместе с литовскими коллегами - экономистом и советником главы Соцмина Ромасом Лазуткой и лектором ВУ Екатериной Навицке - недавно написал статью в журнал Europe-Asia Studies о труде и капитале при неолиберальной модели экономики.

Авторы статьи рассматривают экономический рост Литвы и демографический кризис. Ученые показывают, что в Литве национальные доходы труда и капитала распределяются неравномерно, не в пользу труда. Экономика страны растет, за исключением кризисного периода, но рост обусловлен низкими зарплатами, небольшими налогами на капитал и экспортом дешевой рабочей силы в страны ЕС. Это привело к большому неравенству доходов и социальному неравенству, которые способствуют появлению глубокого социал-демографического кризиса.

"Сформировавшаяся модель экономики деструктивна в том смысле, что она обогащает капитал, разрывая общественные связи", - сказал Юшка.

"Так или иначе, эта литовская модель капитализма живуча: она доходна, она растет, расширяется, она конкурентоспособна в мире, она функционирует. А ее влияние на рабочую силу отрицательное, оно разрушает социальные связи. И демографический кризис, эмиграция как раз иллюстрируют этот отрицательный эффект", - сказал профессор.

По словам Юшки, сейчас экономический рост в Литве отделен от общества и его благосостояния.

"Экономическую модель надо трансформировать, модифицировать, в этом должен помогать ТК. Рабочие отношения, ТК - это часть всего процесса. К ТК надо относится через призму отношений между трудом и капиталом, поскольку она характеризует права и обязанности участников экономической деятельности. Особенно сейчас, из-за создавшейся угрожающей социально-демографической ситуации в стране, его стоило бы писать так, чтобы он улучшил ситуацию труда", - сказал Юшка.

Но, по словам профессора, новый ТК не побуждает работников к солидарности: с одной стороны появится возможность заключения разных контрактов, поэтому интересы работников, работающих по разным договорам будут отличаться, с другой стороны, выделяют работников, которые получают зарплату в виде двух средних и больше (с ними можно заключать договор индивидуального типа).

Юшка заметил, что это разобщает работников, поскольку те, у кого больше зарплаты, будут договариваться об условиях индивидуально, а "бедные" оставлены на произвол судьбы. По его словам, все должно быть наоборот - те, кто зарабатывает больше, люди с хорошим образованием, должны бы вести переговоры вместе с теми, кто зарабатывает мало.

Он замечает, что в Литве солидарность административными методами не создашь, желание должно идти снизу. Но его немного и этому есть объяснение.

Профессор заметил, что большинство работников в Литве просто-напросто переняли неолиберальные ценности, отсюда и пассивность. Эти ценности: выделение конкурентоспособности, отношение к другому индивидууму как к единоличной компании, стремящейся к выгоде, с которой конкурируют или сотрудничают на коммерчески выгодной основе. Но основной принцип – выделение прибыли и пользы.

"К чему это приводит? Разрываются наши социальные связи, поскольку общество превращается в общность конкурирующих компаний. Если ценности становятся основополагающими, мы конкурируем между собой, ищем возможность повысить свою ценность, в обществе появляется раскол", - сказал Юшка.

Он сказал, что в Литве большая часть людей ведет себя как homo economicus, они конкурируют между собой, и это отчасти объясняет, почему отношениям между людьми своейственна враждебность, насилие, что выражается в высоком уровне самоубийств, насилие над детьми и другими членами семьи, агрессивном и небезопасном вождении.

Еще одно последствие сложившейся системы – массовая эмиграция. Юшка сказал, что такая эмиграция - пример огромной энергии народа:

"Говорят, что люди в Литве очень пассивны. Нет. Если больше 30 000 человек в год организуются, забирают детей и уезжают в другую страну, находят там работу, это невероятная энергия. Эти люди активны как муравьи".

Профессор обратил внимание, что в Литве экономический рост эмиграцию не останавливает, однако политики все равно в первую очередь говорят о необходимости экономического роста, забывая о балансе между трудом и капиталом.

"Чтобы решать экзистенциальные проблемы, политикам надо пересмотреть и улучшить трудовые отношения", - сказал профессор.

"Если этого не будут делать, то несмотря на инвестиции, на экономический рост, люди все равно будут уезжать", - прибавил Юшка.

Он подчеркнул, что по сути главный вопрос - хотят ли на политическом уровне, чтобы на территории страны оставалась та же Литва.

"По моему мнению, эти процессы будут продолжаться: экономика будет расти, а эмиграция продолжаться, атрофия общества будет продолжаться. Чтобы изменить отношения, недостаточно, чтобы государство решило создавать рабочие советы. Одними административными и юридическими мерами социальную солидарность создать невозможно. Если не будет общих моральных установок, если не будет человеческих отношений между работником и бизнесом, не будут люди хотеть жить в Литве", - сказал ученый.

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