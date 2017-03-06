Продолжается поиск пропавшей девушки: машина была закрыта, телефон отключился на автостраде

Начальник Комиссариата полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас сказал Kas vyksta Kaune, что сейчас ведется интенсивный поиск девушки. Полиция сообщает, что ее ищут более ста сотрудников различных служб.
Как известно, темно-коричневый автомобиль девушки Audi A7 был обнаружен в Йонавском районе, в лесу недалеко от Жеймяй. Известно, что автомобиль был закрыт, рядом с ним нет никаких следов преступления.
Несмотря на то, что говорят о возможном похищении девушки, полиция пока никакой информации не предоставляет, утверждая, что расследуют несколько версий, проверяют предоставляемую членами общества информацию о возможном местонахождении девушки.
Жукаускас подтвердил, что автомобиль девушки обнаружили благодаря данным GPS, установленной в автомобиле. Сигнал телефона девушки пропал на автостраде - либо села батарея в телефоне, либо его специально отключили.
Начальник полиции, координирующий поисковые работы сказал, что нет данных о том, что девушка могла исчезнуть по собственному желанию.
По сведениям портала Kas vyksta Kaune, пропавшая девушка недавно начала работать в одном интернет-магазине и жила в Вильнюсе с другом. Плунге – родной город девушки.
Как уже сообщалось, 5 марта, в 21.00 ч. поступило сообщение о том, что на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 ч. из Плунге в Вильнюс уехала Ева Страздаускайте (1991 г.р.), которая пропала, после того как проехала Каунас, с ней нет связи, ее телефон выключен. 6 марта, в 1.30 ч. ее автомобиль был обнаружен в Йонавском районе. Девушки в нем не было. Полиция искала девушку как в лесу, так и в окрестностях. На место выехали кинологи и эксперты. Из-за плохих погодных условий вертолет на место происшествия не вылетал.
На месте происшествия следов крови и борьбы не обнаружено.
Полиция продолжает интенсивный розыск. 6 марта, в 10.55 ч. каунасская полиция сообщила, что девушку ищут на территории от Бачконис в сторону Электренай.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, на девушке был серый спортивный костюм, короткая черная куртка
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.