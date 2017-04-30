Продавщица из магазина опустошила счет забывшего карточку покупателя

То, что средств на ее счете стало порядком меньше, женщина заметила лишь на следующий день. Она пришла в торговый центр и поинтересовалась, не была ли найдена ее карта, однако ей ответили отрицательно. Лишь тогда она подключилась к своему счету по интернету и увидела, что с него в Swedbank было произведено 29 операций в системе гиганта интернет-торговли Aliexpress.

По словам пострадавшей, с ее счета за разные покупки в течение трех часов было выплачено более 318 евро. Поняв, что она стала жертвой мошенника, женщина сразу заблокировала карту и обратилась в полицию.

Полиция начала досудебное разбирательство, в ходе которого было установлено, что покупки по интернету заказала и расплатилась за них чужой карточкой работающая в Hyper Maxima Агнешка И.

К уголовной ответственности привлечена работающая сейчас администратором в одной кампаний молодая девушка, она сначала все отрицала, однако призналась, что покупатель оставила в кассе банковскую карту. Кассирша сказала, что покупатель оставила карту в устройстве для расчета, и что она даже не заметила этого. Карту ей подал другой покупатель, который хотел расплатиться.

"Тогда я и позвонила по местной связи с отдел услуг и сообщила, что в моей кассе оставлена банковская карта - попросила объявить об этом через громкоговоритель, - рассказывала Агнешка И. - Однако в отделе услуг мне сказали звонить в информацию, когда туда позвонила, сказали звонить в отдел услуг, но здесь мне снова сказали звонить в информацию. Больше я не звонила, сказала, что они должны определиться, куда мне звонить. Об оставленной карте я информировала охрану, но к ним в тот день никто за ней не пришел".

Кассирша уверяла, что положила оставленную покупателем карту в рабочую папку, а потом совсем о ней забыла. По ее словам, она потом вспомнила, что не отдала охране чужую банковскую карту и решила сама найти владелицу карты в Facebook и вернуть ей утерянное. Однако, покупателя, якобы, найти не получилось, поэтому кассирша решила использовать чужую карточку, подключилась к компьютеру и в Aliexpress приобрела различные товары.

Об этом полиции Агнешка И. сообщила не сразу. Перед этим она уверяла, что картой могла воспользоваться ее подруга, у которой она якобы ночевала в ту ночь. Но эта девушка это категорически отрицала.

"Чувствую, что я виновата в том, что вовремя не отдала банковскую карту сотрудникам охраны, я готова возместить потерпевшей всю сумму, которая была списана с ее счета, но платить смогу частями, не более, чем по 100 евро в месяц", - сказала она в полиции.

Но это было ложью, уже в ходе следующего допроса девушка призналась, что именно она воспользовалась картой покупателя.

Агнешка И. сказала, что после того, как она совершила покупки более, чем на 318 евро, она выбросила ее на улице в мусорное ведро.

"Я очень сожалею о том, что сделала, я готова возместить ущерб", - утверждала девушка.

Несмотря на признание, девушки не удалось избежать уголовной ответственности. Решение Вильнюсского окружного суда, которое объявил судья Арунас Будрис, девушка должна заплатить штраф размером в12 минимальных зарплат (451 евро).