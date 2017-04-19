Проблема водителей: некоторых оставляют без альтернативы

Специалисты единогласно советуют не спешить весной со сменой резины на летнюю, как только наступило 1 апреля. Отличный пример – минувшие праздники, когда на Пасху выпал снег. Но как быть водителям, которые ездят на шипованной резине, которую по правилам надо заметить до 10 апреля. Простого ответа на этот вопрос нет.

Специалисты советуют менять покрышки, когда среднесуточная температура составит около 7 градусов тепла. Такие рекомендации дают и производители покрышек.

Если температура ниже 7 градусов, ездить на летней резине опасно, поскольку она затвердевает, увеличивается тормозной путь. И наоборот – Если вы едете на зимней резине примерно при 10 градусах тепла, резина становится мягкой и скользкой.

По закону никакой альтернативы шипованным покрышкам нет – с 10 апреля на такой резине ездить нельзя.

Бывший гонщик Дарюс Йонушис заметил, что эта проблема актуальна не первый год.

"Похожая ситуация с погодой повторяется не первый год – то заморозки, то снег. Может стоит установить срок использования шипованных покрышек до 1 мая. Это лишь к примеру. Тогда ни у кого не будет вопросов. Конечно, есть обратная сторона медали – важна сознательность людей. Если человек видит, что выпал снег и ехать на летних покрышках опасно, то также опасно, если на улице +15, а мы едем на шипованных покрышках. Все случаи жизни в закон не внесешь", – сказал DELFI Йонушис.

Представитель Каунасской дорожной полиции Рамунас Кемзура сказал, что в такую погоду наказывать водителей за использование шипованных покрышек нелогично.

"Полицейские тоже люди. Они понимают и разумно оценивают ситуацию, профессионально. В такую погоду, как на минувшие праздники, точно никого не наказали, никого не упрекали за покрышки. Все понимают, что человек думает о безопасности, мы уважаем таких водителей. Мы с пониманием относимся к таким участникам движения. В данном случае теорией не руководствуются – это нормальное отношение", – сказал Кемзура, он также считает, что надо пересмотреть срок эксплуатации зимних покрышек.