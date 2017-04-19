Проблема водителей: некоторых оставляют без альтернативы

Специалисты советуют менять покрышки, когда среднесуточная температура составит около 7 градусов тепла. Такие рекомендации дают и производители покрышек.
Если температура ниже 7 градусов, ездить на летней резине опасно, поскольку она затвердевает, увеличивается тормозной путь. И наоборот – Если вы едете на зимней резине примерно при 10 градусах тепла, резина становится мягкой и скользкой.
По закону никакой альтернативы шипованным покрышкам нет – с 10 апреля на такой резине ездить нельзя.
Бывший гонщик Дарюс Йонушис заметил, что эта проблема актуальна не первый год.
"Похожая ситуация с погодой повторяется не первый год – то заморозки, то снег. Может стоит установить срок использования шипованных покрышек до 1 мая. Это лишь к примеру. Тогда ни у кого не будет вопросов. Конечно, есть обратная сторона медали – важна сознательность людей. Если человек видит, что выпал снег и ехать на летних покрышках опасно, то также опасно, если на улице +15, а мы едем на шипованных покрышках. Все случаи жизни в закон не внесешь", – сказал DELFI Йонушис.
Представитель Каунасской дорожной полиции Рамунас Кемзура сказал, что в такую погоду наказывать водителей за использование шипованных покрышек нелогично.
"Полицейские тоже люди. Они понимают и разумно оценивают ситуацию, профессионально. В такую погоду, как на минувшие праздники, точно никого не наказали, никого не упрекали за покрышки. Все понимают, что человек думает о безопасности, мы уважаем таких водителей. Мы с пониманием относимся к таким участникам движения. В данном случае теорией не руководствуются – это нормальное отношение", – сказал Кемзура, он также считает, что надо пересмотреть срок эксплуатации зимних покрышек.