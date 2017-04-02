Привычки литовцев меняются: вместо помидоров выращивают виноград

"Ой, как много покупателей. Все раскупают, даже в Вильнюс нечего везти", - сказала Янина Индрашюнене, которая торгует саженцами винограда на выставке "Что посеешь...".

Виноград в Литве стал пользоваться популярностью, когда появились морозостойкие сорта.

Индрашюнене разводит виноград больше 20 лет. Она заметила, что это растение неприхотливо и не требует большого ухода. Плодоносить саженцы начинают на третий год.

Специалист Андрюс Диляутас заметил, что виноград выращивают в Литве как на улице, так и в теплицах.

"Некоторые в шутку говорят, что из-за винограда в теплице не осталось места для помидоров", - заметил он.