Привычки литовцев меняются: вместо помидоров выращивают виноград

 (39)
ru.DELFI.lt
воскресенье, 2 апреля 2017 г. 17:39
"Ой, как много покупателей. Все раскупают, даже в Вильнюс нечего везти", - сказала Янина Индрашюнене, которая торгует саженцами винограда на выставке "Что посеешь...".
Vynuogės "Ką pasėsi 2017" parodoje

Виноград в Литве стал пользоваться популярностью, когда появились морозостойкие сорта.

Индрашюнене разводит виноград больше 20 лет. Она заметила, что это растение неприхотливо и не требует большого ухода. Плодоносить саженцы начинают на третий год.

Специалист Андрюс Диляутас заметил, что виноград выращивают в Литве как на улице, так и в теплицах.

"Некоторые в шутку говорят, что из-за винограда в теплице не осталось места для помидоров", - заметил он.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Мажилис: найденный Акт 16 февраля написан Шаулисом (8)

Мажилис: найденный Акт 16 февраля написан Шаулисом
Героем он стал в течение нескольких минут – после того как публично сообщили, что именно этот человек в архиве МИД Германии обнаружил оригинал Акта 16 февраля на литовском языке. Профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис не хотел, чтобы о его открытии сообщили 1 апреля, ведь тогда информацию сочли бы за шутку. О том, что Акт найден, сообщили 29 марта, в 13-летнюю годовщину вступления Литвы в НАТО. Мажилис также выяснил, что Акт написан подписантом Юргисом Шаулисом, пишет LRT.

Привычки литовцев меняются: вместо помидоров выращивают виноград (39)

Vynuogės Ką pasėsi 2017 parodoje
"Ой, как много покупателей. Все раскупают, даже в Вильнюс нечего везти", - сказала Янина Индрашюнене, которая торгует саженцами винограда на выставке "Что посеешь...".

Жители Литвы - одни из лидеров в Европе по количеству употребляемого алкоголя (102)

Alkoholis parduotuvėje
Жители Литвы практически употребляют больше всего алкоголя в год, чем жители других стран Европы. По данным новейшего исследования, больше всего алкоголя употребляют датчане, однако жители Литвы занимают второе место, а 2/5 граждан страны сказали, что были жертвами насилия со стороны пьяных, пишет lrt.lt.

Парламент обсудит возможность разрешить парковку ближе ко входу беременным женщинам и одиноким родителям (7)

Mindaugas Puidokas
Парламент Литвы обсудит возможность разрешить парковку ближе ко входу (на местах для инвалидов) беременным женщинам и одиноким родителям.

Служба представителя правительства расследует историю названия улицы в Вильнюсском районе (21)

Служба представителя правительства расследует историю названия улицы в Вильнюсском районе
Служба представителя правительства в Вильнюсском округе расследует, не нарушило ли закон решение мэрии Вильнюсского района назвать улицу именем польского писателя и режиссера Тадеуша Конвицкого, который во время Второй мировой войны воевал в рядах Армии Крайовой.
Facebook друзья
Rambler's Top100