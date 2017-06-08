Привилегия отслуживших в армии озадачила

BNS
четверг, 8 июня 2017 г. 09:01
Представители службы контролера равных возможностей подозревают, что привилегия, связанная с правом первенства при приеме отслуживших в армии на госслужбу, может быть дискриминирующей, пишет Lietuvos žinios.

Контролер Агнета Скарджювене сказала, что узаконенная постановление правительства установка о праве первенства отслуживших в армии при приеме на госслужбу, если было набрано одинаковое количество баллов, если у претендентов одинаковая квалификация, деловые и другие качества, может противоречить принципу недискриминации по половому, возрастному и др. принципам.

Ведь на службу призывают юношей, а на место на госслужбе могут претендовать и мужчины, и женщины. Кроме того, всеобщая воинская обязанность была восстановлена всего несколько лет назад.

"За год бывает примерно три таких случая, когда претенденты на госслужбу набирают одинаковое количество баллов и один из них отслужив в армии", - сказала старший специалист Департамента госслужбы Лина Бекштайте.

Однако организации, защищающие права военных, подчеркивают, что именно у бывших призывников должно быть больше прав. Правительство намерено обращаться за разъяснениями в Конституционный суд (КС).

BNS
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Общество

Привилегия бывших военных озадачила

Привилегия бывших военных озадачила
Представители службы контролера равных возможностей подозревают, что привилегия, связанная с правом первенства при приеме отслуживших в армии на госслужбу, может быть дискриминирующей, пишет Lietuvos žinios.

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