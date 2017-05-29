Приступил к исполнению обязанностей новый командующий ВВС Литвы

BNS
понедельник, 29 мая 2017 г. 13:08
В находящемся в Каунасе штабе ВВС Литвы в понедельник состоялась церемония вступления в должность нового командующего ВВС, полковника Дайнюса Гузаса.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

До этого времени офицер был заместителем начальника штаба ВВС по операциям.

Службу в системе обороны Литвы Д. Гузас начал в 1992 году. За время своей службы он занимал должности на всех уровнях ВВС. Офицер также служил заместителем представителя по обороне в постоянном представительстве Литвы при НАТО и Евросоюзе (ЕС).

Полковник сменил на должности командующего ВВС Аудронюса Навицкаса, который лишился поста из-за намерений отправить военные вертолеты Литвы на ремонт в Россию.

С началом служебной проверки А. Навицкас был отстранен от должности в ноябре прошлого года. В феврале этого года министр обороны включил А. Навицкаса во временный резерв ВС Литвы. Впоследствии он был отправлен в запас, потому что военная разведка установила, что офицер дискредитировал министра обороны, главкома ВС и систему обороны страны.

Сейчас А. Навицкас судится с Министерством обороны за отстранение от должности.

BNS
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Приступил к исполнению обязанностей новый командующий ВВС Литвы

Приступил к исполнению обязанностей новый командующий ВВС Литвы
В находящемся в Каунасе штабе ВВС Литвы в понедельник состоялась церемония вступления в должность нового командующего ВВС, полковника Дайнюса Гузаса.

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