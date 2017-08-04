Приступает к работе посол Литвы при ЮНЕСКО Вайшвилайте

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BNS
пятница, 4 августа 2017 г. 17:19
В пятницу новый посол Литвы при специализированном учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО Ирена Вайшвилайте вручила верительные грамоты генеральному директору организации Ирине Боковой.
Irena Vaišvilaitė
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Как сообщил МИД, И. Вайшвилайте обратила внимание главы ЮНЕСКО на то, что нынешний геополитический контекст требует активизации усилий международного сообщества по обеспечению безопасности журналистов и преодолению связанных с этим вызовов, прежде всего, по борьбе с пропагандой.

И. Вайшвилайте с 2012 года работала послом в Ватикане. Ранее она была советником президента Валдаса Адамкуса, работала редактором радио "Свободная Европа" в Праге, редактором Радио Ватикана в Риме.

Бывший посол Литвы при ЮНЕКО Арунас Гелунас осенью прошлого года избран в парламент. С того времени у представительства не было постоянного руководителя.

BNS
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