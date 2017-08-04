Приступает к работе посол Литвы при ЮНЕСКО Вайшвилайте

В пятницу новый посол Литвы при специализированном учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО Ирена Вайшвилайте вручила верительные грамоты генеральному директору организации Ирине Боковой.

Как сообщил МИД, И. Вайшвилайте обратила внимание главы ЮНЕСКО на то, что нынешний геополитический контекст требует активизации усилий международного сообщества по обеспечению безопасности журналистов и преодолению связанных с этим вызовов, прежде всего, по борьбе с пропагандой.

И. Вайшвилайте с 2012 года работала послом в Ватикане. Ранее она была советником президента Валдаса Адамкуса, работала редактором радио "Свободная Европа" в Праге, редактором Радио Ватикана в Риме.

Бывший посол Литвы при ЮНЕКО Арунас Гелунас осенью прошлого года избран в парламент. С того времени у представительства не было постоянного руководителя.