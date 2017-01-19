Приобретение Карбаускиса — американский джип Cadillac

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ru.DELFI.lt
четверг, 19 января 2017 г. 19:11
Несмотря на то, что в программе правящих декларируется единение в природой, новый автомобиль Рамунаса Карбаускиса не только роскошный, но и расходует немало бензина.
© Gamintojo nuotr.

19 января председатель Союза крестьян и зеленых Литвы Р. Карбаускис дополнил свою декларацию интересов. В ней отмечается, что 27 декабря 2016 года он заключил контракт с компанией Kia Auto, у которой купил автомобиль известной американской марки Cadillac, модель - Escalade.

В Regitra автомобиль зарегистрирован 3 января.

Некоторое время назад представившие в Литве этот автомобиль дилеры сообщили, что рабочий объем двигателя составляет 6,2 литра. Его длина составляет около 5 метров, ширина - 2 м, вес - 2,6 тонны.

В США новый автомобиль этой марки стоит минимум 73,3 тысяч долларов США (почти 69 тысяч евро).

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