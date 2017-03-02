Принято решение: обещают детские деньги для всех и помощь на жилье в провинции

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ru.DELFI.lt
четверг, 2 марта 2017 г. 14:28
2 марта был официально представлен проект плана по осуществлению правительственной программы. Согласно проекту, "детские деньги" будут платить всем семьям, а молодым семьям в провинции будут оказывать помощь на покупку первого жилья.
© DELFI / Domantas Pipas

В документе сказано, что в этом году планируют узаконить систему выплаты "детских денег" всем детям, растущим в семьях.

До второго квартала следующего года планируют узаконить помощь семьям, которые усыновляют детей, независимо от того, какого возраста ребенок.

Правительство также обещает помощь молодым семьям при приобретении первого жилья в провинции. Помощь будет предоставлена семьям до 35 лет, независимо от доходов. Соответствующую систему обещают создать до второго квартала 2018 года.

Все эти вопросы курирует Соцмин. Он также планирует создать новые комплексные программы для преодоления кризиса в семьях и сочетания семьи с работой.

Правительство намерено повысить рождаемость. В 2016 г. на одну женщину в Литве приходилось 1,7 ребенка, к 2020 г. этот показатель планируют поднять до 1,9.

Правительство также декларирует борьбу с насилием: до 2020 г. планируют снизить число людей, столкнувшихся с насилием с 29% до 26%.

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