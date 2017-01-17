Принят закон о зарплатах 180 000 работников: оппозиция не жалеет критики

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ru.DELFI.lt
вторник, 17 января 2017 г. 14:59
Парламент Литвы 17 января с спешном порядке принял закон о зарплатах работников ведомств, находящихся в подчинении правительства в мэрий. Этот закон устанавливает размеры зарплат учителей, директоров школ, работников сферы культуры, искусства и социальных работников.
Ramūnas Karbaukis, Viktoras Pranckietis
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Этот закон коснется зарплат 178 000 работников во всей Литве, включая учителей. Утверждают, что зарплаты самых низкооплачиваемых специалистов увеличатся на 10-37 евро в месяц.

Однако этот закон не касается работников публичных учреждений, т.е. учреждений системы здравоохранения и вузов.

В спешном порядке закон принимали, поскольку Конституционный суд постановил, что порядок начисления зарплат этим работникам должен регламентироваться законом. До января парламент не успел принять этот закон. Бюджетники в январе находились в юридическом вакууме.

По новому закону, постоянная часть зарплаты будет состоять из произведения базового размера (130,5 евро) и указанного в законе коэффициента. Коэффициент зависит от стажа и квалификации работника.

Переменная часть может устанавливаться в зависимости от результатов работы. Переменная часть не будет касаться зарплат педагогов.

Рабочим также не будут начислять переменную часть, их зарплата будет равняться минимальной.

Новшество в этом законе - постоянная часть зарплаты, по решению руководства или в соответствии с коллективным соглашением, может быть увеличена на 100%. Но это можно сделать только в том случае, если ведомство располагает необходимым бюджетом.

"Предложение в корне порочно. Чтобы сочетать установки, мы разрешили повысить до 100%. Я думаю, надо от этого отказаться, подготовить в ближайшее время поправки. В таком случае таблица надбавок утрачивает свой смысл", - сказал консерватор Римантас-Йонас Дагис.

"На самом деле из-за принятого закона могут увеличится зарплаты некоторых бюджетников, получающих небольшие зарплаты, но в проекте немало недочетов. Во-первых, система оплаты становится неопределенной", - сказал консерватор Юргис Разма, подчеркивая, что рост зарплат по сути будет зависеть от руководителя, формирующего оценочную комиссию.

Это приведет к тому, что зарплаты будут зависеть от руководства", - сказал политик.

Либерал Гинтарас Степонавичюс был недоволен тем, что в случае с учителями не будет применяться переменная часть зарплаты. Он сказал, что таким образом учителей приравняли к рабочим.

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