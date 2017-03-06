Принимающая батальон НАТО Рукла надеется залечить социальные язвы

До того, как будет включен диктофон, староста Руклы Гинтас Ясюлёнис просит журналистов BNS показать рабочие удостоверения - он хочет удостовериться, что не станет мишенью российской пропаганды.

"Есть люди, которые представляются журналистами, а на самом деле являются пропагандистами. Представляются журналистами с литовских каналов, а на самом деле приезжают с российских каналов", - говорит староста.

Из-за того, что поблизости создается батальон НАТО, Рукла с ее двухтысячным населением оказалась в центре внимания не только международных СМИ, но и - предположительно - в центре внимания создателей клеветнических компаний.

Вечером 14 февраля на электронную почту председателя литовского сейма пришло письмо представившейся волонтером, однако не существующей в действительности Дайны Адамкуте о том, что воспитанница детского дома, сирота якобы была изнасилована дислоцированными в Рукле немецкими военнослужащими.

"Они были нетрезвые (...) потом толпа окружила девушку и изнасиловала",- говорится в электронном письме, написанном по-литовски с ошибками.

Адрес электронной почты вскоре был уничтожен. В связи с этим ложным сообщением литовские политики сразу же стали показывать пальцем на Россию, однако правоохранительные органы пока ограничиваются утверждением о том, что письмо было выслано не из страны Евросоюза (ЕС).

Невзирая на предупреждения разведки о том, что провокации в Рукле могут повториться, местные власти и предприниматели твердо поддерживают прибытие натовских военных - они убеждены, что возможные риски перевесит выгода, которую принесут внимание центральной власти и кошельки зарубежных военнослужащих.

Гарант независимости

Для главы Йонавского самоуправления, к которому относится Рукла, Эугениюса Сабутиса, германские военные являются гарантом независимости Литвы.

"Было бы фантастически, если бы эта военная база была как какой-нибудь Рамштайн в Германии с какими-нибудь 30 тысячами союзнических военных", - говорит временный мэр.

Однако некоторые жители Руклы, выросшие в годы советской оккупации, полагают, что пребывание тысяч военных поблизости как раз повышает риск конфликта с Россией.

"Боюсь войны, очень часто думаю, что придется делать. Однако я думаю, что чем больше у нас тут этих военных, тем больше мы этих русских раздражаем", - говорит 45-летняя Аста Паулаускене, работающая на предприятии Achema.

В Руклу немногим более чем за месяц уже прибыло более 400 германских военных, сто бельгийских и двадцать голландских военнослужащих. В ближайшие месяцы численность военнослужащих батальона должна превысить тысячу.

Эти подразделения в Литве, Латвии, Эстонии и Польше создаются с целью сдерживания России. НАТО так решило реагировать на аннексию Крыма, поддержку Москвой сепаратистов на Востоке Украины и возрастание военной активности в регионе Балтийского моря.

Soldiers in Rukla KAM

Безработица и преступность

И все же для большинства местных жителей застарелые социальные проблемы актуальнее геополитики.

Вокруг здания администрации Руклы все красиво, рядом проходит центральная улица городка, недалеко находятся модернизированные школа и детский сад. Однако если пройти немного глубже, во дворы городка, то можно увидеть не одно запущенное здание.

Уровень безработицы в Рукле составляет 20% - это вдвое превышает средний показатель по Йонавскому самоуправлению, из тысячи квартир двести - социальные.

Кроме зарубежных военных местные жители часто сталкиваются с приезжими с Ближнего Востока. Действующий здесь 20 лет Центр приема беженцев (ЦРИ) раньше обычно принимал приезжих из Чечни, других частей России или Украины, а в последние года по программе Европейского Союза сюда привозят иракских и сирийских беженцев.

Несмотря на некоторое снижение преступности и открытые в прошлом году полицейские участки ситуация с безопасностью в Рукле - самая сложная среди восьми административных подразделений Йонавского района, говорит начальник комиссариата полиции Вигинтас Лукошюс.

Правоохранители до сих пор не нашли молодых людей, которые в конце прошлого года напали на двух жительниц ЦРИ. Несколько недель спустя сирийские подростки подверглись нападению по дороге из школы, однако это досудебное расследование было прекращено за отсутствием состава преступления.

"Получающие социальную помощь люди склонны к употреблению алкоголя, молодежь тоже не отличается дисциплинированностью", - говорит В. Лукошюс.

Rukloje Pasaulinė pabėgėlių diena paminėta su tolerancijos dvasia ir rytietiško vaišingumo tradicijomis © Organizatorių archyvo nuotr.

Визитная карточка

Для предпринимателей зарубежные военные - самая большая надежда увеличить продажи.

В обеденное время в кафе Bene Pica без военной формы только работницы кухни. Некоторые предприниматели надеются, что когда будет полностью размещен батальон численностью 1200 человек, их обороты возрастут процентов на 40.

Расположенный на другой стороне улицы, напротив военной территории магазин торговой сети Norfa расширяет ассортимент товаров. Военные здесь - основные покупатели, кроме того, они чаще местных жителей отдают предпочтение более дорогим товарам.

"На 50% увеличено количество шоколада, на 30% увеличено количество энергетических напитков, "Кока-колы" и колбас. А как будет позже, посмотрим, что им будет нужно, потому что пока приехала лишь небольшая часть (военных)", - говорит директор магазина Ингрида Имбрасене.

По ее словам, когда в 2014 году в Руклу впервые приехали американские военнослужащие, никто не знал, что они обычно покупают, так что товаров не хватало - самыми пустыми были полки с чипсами, "Кока-колой" и энергетическими напитками. Кроме того, прибывавшие военные сметали с полок средства гигиены.

И. Имбрасене прогнозирует, что магазин, выручка которого в прошлом году составила примерно 1,3 млн. евро, в этом году сможет увеличить оборот на 30-40%.

В течение полугода в городке также планируется открыть и ориентированный на военных магазин, в котором можно будет купить сувениры и товары для военных.

Староста Руклы надеется, что связанное с натовскими военными и беженцами внимание центральных властей простимулирует и рост инвестиций.

"Рукла - это визитная карточка. Нам нужно инвестировать во все, начиная с развлечений и зон отдыха, спортивных и культурных объектов, и заканчивая тротуарами, улицами", - говорит староста Г. Ясюлёнис.