В понедельник на бирже электроэнергии Nord Pool в Литве стоимость электроэнергии достигала 47,54 евро за мегаватт-час (MWh), в то время как обычно цена составляет примерно 35 евро.
Девятый блок электростанции Lietuvos elektrine вырабатывал электроэнергию и на минувшей неделе со вторника по четверг, когда цена колебалась от 42 до 60 евро за MWh. Цена на электроэнергию на рынке повысилась в связи с ремонтом атомных электростанций в Скандинавии, а также в связи с сокращением выработки электроэнергии ветровыми электростанциями.
До того выработка электроэнергии в последний раз в Электренай производилась два месяца назад, когда не работала электросмычка со Швецией NordBalt.
Причина в цене: Lietuvos elektrine снова вырабатывает электроэнергию
Поскольку на рынке по-прежнему держатся высокие цены на...
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