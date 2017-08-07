Причина пожара в Румшишкес - внешний источник огня

6 августа в Румшишкском музее народного быта произошел пожар, причиной которого был внешний источник огня, начато расследование.

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Kasnauskaitė BNS pirmadienį sakė, kad gaisras pastatuose kilo nuo išorinio poveikio – nenustatyta, kad jį būtų sukėlę pastate buvę prietaisai.

„Techninių priežasčių gaisrui kilti nenustatyta“, – nurodė ji.

В настоящее время эксперты нескольких ведомств расследуют обстоятельства пожара и пытаются воссоздать условия, при которых произошло возгорание.

"Еще не получены все данные, которые помогут точнее указать причину, например, сообщалось, что, возможно, виновата пиротехника. Мы не делаем таких смелых заявлений, нужно рассмотреть все обстоятельства", – сказала специалист в сфере противопожарной обороны.

Представитель ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене сказала BNS, что после получения выводов спасателей, о том, что причиной возгорания был внешний источник, было начато расследование.

"Начато расследование по 187 ст. – уничтожение или порча имущества", – указала она.

Напомним, что во время пожара полностью сгорели два здания экспозиции музея.

Заместитель директора музея Элигиюс-Ювенциюс Моркунас сказал BNS, что до сих пор таких больших пожаров в музее не бывало.

Сообщение о пожаре поступило в 2.04 ч., пожар окончательно потушили в 4.37 ч. Люди во время пожара не пострадали.

Директор музея Виолета Рейпайте 7 августа сказала BNS, что на оценку нанесенного ущерба потребуется не меньше недели.

Ранее музейные работники говорили, что ущерб может составлять почти 45 000 евро. Оба здания были доставлены в музей из малой Литвы, это были постройки начала XX в. В Румшишкес в минувшие выходные состоялся фестиваль Granatos live.