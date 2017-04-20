При росте экономики не все жители Литвы заживут лучше

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BNS
четверг, 20 апреля 2017 г. 10:12
Глава Центробанка Литвы (Lietuvos bankas) Витас Василяускас говорит, что в связи с ускорением роста мировой и литовской экономики, его воздействие относительно неравенства доходов ощутят не все жители.
© DELFI / Valdas Kopūstas

В настоящее время Василяускас находится в Вашингтоне, где во встречах Международного валютного фонда ведутся поиски решений по сокращению неравенства в доходах.

"Увеличение доходов и неравенство возможностей - это та проблема, которая особенно актуальна и для нас. Несмотря на то, что экономика оживает и растёт, всё же разрыв между самыми богатыми и и получающими минимальные доходы домашними хозяйствами остаётся неоправданно высоким, поэтому люди неодинаково ощущают рост экономики, не у всех жизнь становится лучше", - отметил в сообщении для печати глава Lietuvos bankas.

Эксперты МВФ обращают внимание на связь между растущим неравенством внутри страны и распространением настроений протекционизма. В.Василяускас подчеркнул, что возникающие в развитых странах протекционистские настроения вызывают большую озабоченность, поскольку именно глобализм способствовал росту экономик и снижению нищеты в мире.

BNS
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