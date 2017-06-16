Президента клуба "Летувос ритас" обвинили в расизме за выказывание о "чернокожих баскетболистах"

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ru.DELFI.lt
пятница, 16 июня 2017 г. 08:21
Президент баскетбольного клуба "Летувос ритас" Гедвидас Вайнаускас 15 июня во время телепередачи "Литва в прямом эфире" с Дайвой Жеймите открыто рассказал о проблемах прошлого сезона с чернокожими баскетболистами и разгульном образе жизни легионеров, бронзе ЛДЛ, частой смене тренеров, своих ошибках и перспективах на будущее.
Gedvydas Vainauskas
© DELFI / Domantas Pipas

Высказывание Вайнаускаса о чернокожих баскетболистах вызвало такой резонанс, что запись пришлось "резать", а Вайнаускасу - извиняться, пишет Krepsinis.lt.

"Больше двух черных, чернокожих баскетболистов, в команде не может быть. Случилось так, что тренер Томас Пачесас любит играть с чернокожими игроками, тренировать их, учить, воспитывать. И все сложилось так, что в нашей команде появились четыре черных, чернокожих игрока. И они сколотили такую, как тут сказать, банду. Нельзя. Максимум в команде может быть два чернокожих игрока. За мою 20-летнюю практику могу сделать такой вывод. Больше их быть не может, и другие команды – никогда не включайте больше двух чернокожих игроков", – сказал Вайнаускас, однако позже из видео на портале телевидения этот эпизод был вырезан.

Заявления Вайнаускаса вызвали настоящую бурю, поскольку скоро его слова достигли европейских СМИ.

Gedvydo Vainausko žodžiai Marca.com puslapyje
Gedvydo Vainausko žodžiai Marca.com puslapyje
© Stopkadras

"Расизм в "Летувос ритасе", – пишет крупнейший испанский портал Marca.com. Об этом пишут турецкие и итальянские СМИ.

В социальных сетях на это заявление отреагировали и бывшие легионеры "Летувос ритаса".

"Не понимаю, как можно тренироваться и играть в команде, президент которой так отзывается о чернокожих", – сказал Кори Фишер, который был уволен еще до окончания сезона.

Девид Логан, который покинул команду в середине сезона, написал в Twitter: "Не могу поверить тому, что говорить этот человек. Хотя с другой стороны, я могу".

Напомним, что перед бронзовым финалом "Летувос ритас выслал из команды Фишера, Тейлора Брауна и Клевина Ханна. Утверждают, что они нарушили внутренние правила команды и ходили по ночным клубам.

На лечение домой уехал и Дрю Гордон.

В редакцию DELFI пришло и заявление Вайнаускаса: "Когда я говорил об уроках, которые преподнес нам сезон, я оценивал легионеров этого сезона. Принципиальная позиция "Летувос ритаса" - баскетболист в первую очередь должен быть профессионалом. К сожалению, игравшие в этом сезоне легионеры не оправдали надежд клуба, поскольку перед решающим матчем вели себя безответственно, и это возымело отрицательные последствия на результаты команды. Я говорил только о результате, который продемонстрировали легионеры. Приношу извинения за неверно выбранные слова".

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