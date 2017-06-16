Президента клуба "Летувос ритас" обвинили в расизме за выказывание о "чернокожих баскетболистах"

Президент баскетбольного клуба "Летувос ритас" Гедвидас Вайнаускас 15 июня во время телепередачи "Литва в прямом эфире" с Дайвой Жеймите открыто рассказал о проблемах прошлого сезона с чернокожими баскетболистами и разгульном образе жизни легионеров, бронзе ЛДЛ, частой смене тренеров, своих ошибках и перспективах на будущее.

Высказывание Вайнаускаса о чернокожих баскетболистах вызвало такой резонанс, что запись пришлось "резать", а Вайнаускасу - извиняться, пишет Krepsinis.lt.

"Больше двух черных, чернокожих баскетболистов, в команде не может быть. Случилось так, что тренер Томас Пачесас любит играть с чернокожими игроками, тренировать их, учить, воспитывать. И все сложилось так, что в нашей команде появились четыре черных, чернокожих игрока. И они сколотили такую, как тут сказать, банду. Нельзя. Максимум в команде может быть два чернокожих игрока. За мою 20-летнюю практику могу сделать такой вывод. Больше их быть не может, и другие команды – никогда не включайте больше двух чернокожих игроков", – сказал Вайнаускас, однако позже из видео на портале телевидения этот эпизод был вырезан.

Заявления Вайнаускаса вызвали настоящую бурю, поскольку скоро его слова достигли европейских СМИ.

Gedvydo Vainausko žodžiai Marca.com puslapyje © Stopkadras

"Расизм в "Летувос ритасе", – пишет крупнейший испанский портал Marca.com. Об этом пишут турецкие и итальянские СМИ.

В социальных сетях на это заявление отреагировали и бывшие легионеры "Летувос ритаса".

"Не понимаю, как можно тренироваться и играть в команде, президент которой так отзывается о чернокожих", – сказал Кори Фишер, который был уволен еще до окончания сезона.

Девид Логан, который покинул команду в середине сезона, написал в Twitter: "Не могу поверить тому, что говорить этот человек. Хотя с другой стороны, я могу".

Напомним, что перед бронзовым финалом "Летувос ритас выслал из команды Фишера, Тейлора Брауна и Клевина Ханна. Утверждают, что они нарушили внутренние правила команды и ходили по ночным клубам.

На лечение домой уехал и Дрю Гордон.

В редакцию DELFI пришло и заявление Вайнаускаса: "Когда я говорил об уроках, которые преподнес нам сезон, я оценивал легионеров этого сезона. Принципиальная позиция "Летувос ритаса" - баскетболист в первую очередь должен быть профессионалом. К сожалению, игравшие в этом сезоне легионеры не оправдали надежд клуба, поскольку перед решающим матчем вели себя безответственно, и это возымело отрицательные последствия на результаты команды. Я говорил только о результате, который продемонстрировали легионеры. Приношу извинения за неверно выбранные слова".