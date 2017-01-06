Президент поздравила православных и староверов Литвы с Рождеством Христовым

"Рождество — это замечательный праздник и для католиков, и для православных. И для меня, как для руководителя государства, абсолютно все люди дороги, одинаково важны, и всех их мы оцениваем одинаково. И поэтому когда мы желаем мира, спокойствия, удачи семьям, то говорим обо всех, о каждом жителе Литвы. И совершенно неважно, когда он родился и где, какой он национальности, главное, что он человек Литвы и что для него Литва родина, здесь он живет и родина о нем заботится", - сказала Грибаускайте.

Всем литовским семьям глава государства пожелала, чтобы чтобы они чувствовали себя в безопасности и чувствовали себя нужными, чтобы у них была возможность работать, учиться и жить в Литве хорошо, радостно и счастливо.

"И поэтому русским, украинцам и жителям других национальности я желаю, чтобы они были вовлечены в создание нашего государства, чувствовали себя ответственными за будущее нашей страны, чтобы они не думали, что они какие-то другие, потому все они люди Литвы", - подчеркнула Д.Грибаускайте.

Она отметила, что cогласие (народов в Литве - DELFI) в том виде, какое оно есть сейчас и каким будет в будущем, пришло из исторических времен, а отличительной особенностью Литвы всегда была многонациональность.

В заключение президент Литвы обратилась с рождественским поздравление по-русски: "Поздравляю всех православных жителей Литвы с Рождеством Христовым и желаю счастья, любви и мира!".

В Литве каждый второй житель русской национальности придерживается православной веры, а почти 12% русских считают себя римскими католиками. Таковы данные проведенной в 2011 году Департаментом статистики всеобщей переписи населения.

Согласно переписи, 51,5% жителей русской национальности придерживается православной веры, 11,9% русских считают себя римскими католиками, 11,8% - староверами, 0,2% - евангелистами-лютеранами, 0,2% - евангелистами-реформатами.

Примечательно, что православной веры придерживаются 0,6% поляков и 0,3% литовцев Литвы.

Полную версию интервью президента Литвы Д.Грибаускайте RusRadio.lt можно послушать здесь.