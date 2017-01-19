Президент Литвы удивила пользователей интересным видео

На официальной странице главы страны в среду, 18 января, появилось интересное видео, на котором президент в роли дирижера, которому подчиняется оркестр, в состав его входят известные люди.

"До 16 февраля осталось меньше месяца! Давайте подготовимся, чтобы отпраздновать весело и находчиво", – призвала Грибаускайте.

Видео – это призыв президента к гражданственности и участию в конкурсе, президент призывает делиться мыслями о том, как можно отпраздновать этот один из важнейших дней в истории Литвы. Самых веселых и находчивых президент намерена пригласить на мероприятие и вручить им награду.