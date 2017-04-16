Президент и премьер-министр Литвы желают смелости и веры

По словам главы страны, это – праздник, во время которого мы делимся самыми лучшими чувствами, вдохновляем друг друга.

"Пасхальные колокола, возвещающие о воскресении, каждый раз побуждают нас не бояться – нет таких трудностей, которые мы не могли бы преодолеть общими усилиями", – сказала Грибаускайте.

Спикер парламента Викторас Пранцкетис в свою очередь пожелал исполнения желаний.

"Я знаю, чего хотят люди и верю в будущее. Желаю, чтобы все желания стали реальностью (...). Пусть вашу жизнь наполнят вера и весенний свет", – сказал Пранцкетис.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис в своем поздравлении предлагает "подумать о существенных ценностях, о своем долге перед близкими и родиной".

"Искренние поздравления с великим праздником Доверия. Желаю, чтобы это праздничное чувство единства и общности оставалось с нами и в повседневных делах", – сказано в поздравлении премьер-министра.