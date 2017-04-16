Президент и премьер-министр Литвы желают смелости и веры

 (23)
BNS
воскресенье, 16 апреля 2017 г. 14:03
Президент Литвы Даля Грибаускайте в пасхальном поздравлении желает жителям смелости.
Dalia Grybauskaitė/LRP nuotr.

По словам главы страны, это – праздник, во время которого мы делимся самыми лучшими чувствами, вдохновляем друг друга.

"Пасхальные колокола, возвещающие о воскресении, каждый раз побуждают нас не бояться – нет таких трудностей, которые мы не могли бы преодолеть общими усилиями", – сказала Грибаускайте.

Спикер парламента Викторас Пранцкетис в свою очередь пожелал исполнения желаний.

"Я знаю, чего хотят люди и верю в будущее. Желаю, чтобы все желания стали реальностью (...). Пусть вашу жизнь наполнят вера и весенний свет", – сказал Пранцкетис.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис в своем поздравлении предлагает "подумать о существенных ценностях, о своем долге перед близкими и родиной".

"Искренние поздравления с великим праздником Доверия. Желаю, чтобы это праздничное чувство единства и общности оставалось с нами и в повседневных делах", – сказано в поздравлении премьер-министра.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Президент и премьер-министр Литвы желают смелости и веры (23)

Dalia Grybauskaitė/LRP nuotr.
Президент Литвы Даля Грибаускайте в пасхальном поздравлении желает жителям смелости.

Правительство будет приучать жителей в воскресенье жить без алкоголя (46)

Правительство будет приучать жителей в воскресенье жить без алкоголя
Власти Литвы намерены серьезно бороться с употреблением алкоголя и делают на этом пути первые шаги, пишет Naujienos.lt.

Настоятель: люди эмигрируют по другим причинам (105)

Настоятель: люди эмигрируют по другим причинам
Настоятель прихода Св.Духа, который находится в Рукле, Арнольдас Валкаускас считает, что люди эмигрируют в первую очередь из-за духовных проблем. По его словам, неправда, что люди, зарабатывая больше, будут жить лучше, поскольку жадность людей ненасытна.

В Литве наступила снежная Пасха (31)

Sniegas per Velykas
Погода в самый праздничный день весны не порадует. Одеваться надо тепло. Кроме того, ожидаются осадки.

На Пасху можно будет проще попасть в Беларусь (3)

На Пасху можно будет проще попасть в Беларусь
Госпогранкомитет Беларуси опубликовал график работы пунктов упрощенного пропуска на границе во время празднования Пасхи и Радуницы.
Facebook друзья
Rambler's Top100