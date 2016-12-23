Премии свободы присуждены Ландсбергису и Адамкусу

Литовский Сейм решил наградить Премией свободы бывшего президента Литвы Валдас Адамкуса и первого руководителя независимой Литвы Витаутаса Ландсбергиса.

За такое решение в четверг проголосовали 84 депутата, двое воздержались, голосовавших против не было.

На минувшей неделе Сейм в срочном порядке изменил закон, согласно которому в один год может присуждаться не одна, а две Премии свободы.

Кандидатура В. Ландсбергиса была предложена еще в прошлом году, однако Сейм прошлого созыва ее не утвердил.

Премия свободы была учреждена в 2011 году.

Первой премии был удостоен российский правозащитник Сергей Ковалев , второй премии - создатель Лиги свободы Литвы и бывший политзаключенный Антанас Терляцкас, третьей премии - учредитель подпольного в советские времена печатного издания "Хроники Литовской Католической церкви", архиепископ Сигитас Тамкявичюс.

Премия свободы 2015 года была присуждена бывшему польскому диссиденту, главному редактору польской газеты Gazeta Wyborcza Адаму Михнику.