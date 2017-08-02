Премьер: реорганизация госслужбы может стать вызовом посерьезнее реформы лесничеств

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BNS
среда, 2 августа 2017 г. 16:43
Реорганизация государственной службы, которую предполагается инициировать в Литве осенью, может стать вызовом, не менее серьезным, чем реформа лесничеств, вызвавшая много споров и напряженности, говорит литовский премьер Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič

В интервью деловой газете Verslo zinios глава правительства сказал, что осенью в сейм будет внесена новая редакция проекта Закона о государственной службе, "которая установит иные, более эффективные принципы деятельности этой действительно сложной системы".

"Скажем, будет предусмотрено проектное управление и поощрение госслужащих в соответствии с тем, достигнуты ли цели и проведен ли проект в жизнь", - сказал С. Сквернялис.

"Будут острые дискуссии и во фракции, и с партнерами по коалиции, и в правительстве, и, без сомнения, в сейме будет много других вопросов. Те же самые оптимизация и эффективизация госслужбы. Словом, известный вызов с лесничествами политически мы как-то смогли преодолеть, но вызовов не стало меньше. Их на самом деле осталось еще много", - рассуждал премьер.

Делегированный Литовским союзом крестьян и зеленых глава правительства также выразил надежду, что при обсуждении партнерами по коалиции - социал-демократами будущего коалиции "победит здравый смысл и в конце осенней сессии будет работать это правительство и эта правящая коалиция".

BNS
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